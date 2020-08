Vince McMahon habría desbaratado importantes planes para AJ Styles

A poco más de una semana de SummerSlam 2020, ayer recogimos unas informaciones de Mike Johnson de PWInsider acerca del papel del Campeonato Intercontinental en la gran cita estival de WWE. Según el periodista, la empresa planeaba un AJ Styles vs. Jeff Jardy por el Campeonato Intercontinental, cuyo detonante se habría presentado en el episodio de SmackDown de la semana pasada. Pero nada de ello vimos el pasado viernes, ya que se cancelaron las grabaciones. ¿Motivo? Hoy Johnson lo revela.

«Se supone que iban a grabar dos episodios de SmackDown la semana pasada, y tres fuentes distintas me han contado que las grabaciones del segundo episodio quedaron canceladas a última hora porque tuvieron más positivos por COVID-19».

► En el aire la implicación de Styles y Hardy en SummerSlam

Situación sobre la que escribió Dave Meltzer en el último boletín del Wrestling Observer, considerando posible que Vince McMahon haya dejado fuera ese Styles-Hardy del cartel de "The Biggest Party of the Summer" debido a esos famosos cambios de planes, esta vez instados por el contratiempo en las grabaciones.

«En un punto, Styles vs. Hardy estaba trazado para ocupar un hueco del cartel, pero cuando Vince McMahon hizo trizas el guión de SmackDown a última hora, los catalizadores dramáticos que iban a dar inicios a la historia fueron eliminados. Así que, quién sabe si sigue siendo el plan».

La más reciente lucha de "The Phenomenal" tuvo lugar durante el episodio de SmackDown del 31 de julio, también su más reciente defensa del título Intercontinental, cuando retuvo ante Gran Metalik.

Mientras, Hardy combatió contra King Corbin la semana pasada, y una Brogue Kick de Sheamus provocó la descalificación, dejando realmente la puerta abierta a que sus hostilidades hacia "The Celtic Warrior" continuarán, al igual que hacia "The Lone Wolf". Sin sugerencia alguna de Styles.

Les recuerdo el cartel de SummerSlam 2020 a día de hoy.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. ganadora de la batalla campal de esta noche

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

