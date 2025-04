¿Vince McMahon habló recientemente con BKFC?

Se ha estado hablando bastante de la posibilidad de que Vince McMahon vuelva a los deportes y el entretenimiento ahora que su tiempo en WWE ha terminado.

► Eso dice Eric Bischoff

Pero, ¿a las peleas a puños desnudos que presenta Bare Knuckle Fighting Championship? Esto comenta Eric Bischoff en CanadaCasino.ca:

“¿Veo al menos una posibilidad sobre el papel de que Vince pueda invertir como inversionista en otra organización de lucha libre? Sí. Esto es lo que sé con certeza. Sé con certeza que Vince está explorando oportunidades en los deportes de combate, al menos tan recientemente como hace unos tres meses, así que eso me hace creer que hay un interés, al menos en hacer algo en este mundo de los deportes de combate/entretenimiento deportivo. Sé esto porque estaba tratando con alguien con quien yo también estaba tratando al mismo tiempo, y escuché parte del diálogo, o porciones de él, de un lado a otro, así que sé que es cierto, y fue corroborado y confirmado por una tercera parte, así que sé que es un hecho, y eso me dice que si eso es un hecho, entonces claro, hay una posibilidad. Vince tiene 78 años. No sé en qué condición está en este momento. Sé que ha tenido algunos problemas de espalda y cosas por el estilo, pero probablemente se sienta como si tuviera 35 años. El hecho de que tenga 78 no lo va a frenar. Vince trabajará hasta el día en que dé su último aliento. Es apasionado. Le encanta estar ocupado. Le gusta el desafío, y a Vince le encanta pelear.”

“Era el Bareknuckle Fighting Championship (con el que estaba hablando); es un negocio fascinante. David Feldman, el tipo que lo dirige, está haciendo un trabajo fantástico. Lo construyó con su propio dinero. Ahora está tratando de recaudar dinero,” dijo Bischoff. “Fui a un par de sus eventos porque estaba hablando de hacer negocios con ellos y quería aprender más sobre la organización, y me reuní con David y su hijo un par de veces, y otras personas que trabajan allí. Un grupo excelente de personas. No sentí que realmente pudiera contribuir lo suficiente como para marcar una diferencia en lo que están haciendo, así que decidí no involucrarme, pero aún quiero apoyarlos. Haré entrevistas con ellos. Promocionaré sus shows. Me encanta lo que están haciendo y los respeto muchísimo, pero mi entendimiento es que Vince también estaba hablando con ellos, y por alguna razón, decidieron no seguir adelante. Así que así es como sé que estaba buscando involucrarse.”

