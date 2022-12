Como parte de la gira de retiro de The Great Muta, que concluirá el 22 de enero en Yokohama, este 1 de enero tendrá un mano a mano en el evento The New Year de NOAH con Shinsuke Nakamura. Algo totalmente impensado hace unos meses, pero que fue posible gracias al permiso que Triple H le otorgara al King of Strong Style, lo cual también certifica la apertura que The Game ha dado a sus luchadores de tener apariciones esporádicas en otras empresas (salvando AEW, desde luego), tal como también ocurrirá con Karl Anderson y NJPW, donde todavía sigue siendo el Campeón NEVER de Peso abierto.

► Shinsuke Nakamura explica el intento fallido de luchar en Japón

Durante una entrevista reciente con Yahoo Sports, y traducida del japonés, Shinsuke Nakamura habló sobre su próximo encuentro con la leyenda japonesa, The Great Muta. El ex Campeón Intercontinental WWE reveló que Vince McMahon inicialmente rechazó su solicitud de enfrentarse a Muta, pero que Triple H aprobó una vez que se convirtió en el Director Creativo de la compañía en julio pasado.

«Yo estaba como, ‘De ninguna manera. No podía creerlo. No pensé que sucedería’. Era algo que nunca hubiera sucedido bajo la estructura anterior de la WWE. Noah vino a mí con la idea y la discutimos, pero mi respuesta fue no. Vince McMahon, renunció en el verano, y personas dentro de la compañía me informaron que podría ser posible ahora. Todavía pensé que sería difícil, pero incluso hablé directamente con Triple H. Cuando realmente se tomó la decisión, me estremecí”.

Hubo un gran cambio en la WWE entre el momento en que Mutoh anunció su retiro y el momento en que se decidió el combate. Vince, que era el símbolo de todo, se retiraba y eso era algo que nadie podía creer. Todo cambia en Estados Unidos cuando cambia la cima. En ese momento, existía la sensación de que muchas cosas cambiarían en el futuro. Uno de los cambios que se me ocurrieron fue este. El hecho de que el ‘no’ se convirtiera en ‘sí’ me dio un impulso”.

El rechazo de Vince McMahon al combate ya era un hecho conocido que Nakamura simplemente confirmó ahora, pero el rol de Triple H en la consecusión de este combate en NOAH ha sido muy importante, a tal punto que incluso los contactó en su momento.