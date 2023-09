Dave Meltzer: «Vince McMahon ha vuelto»

«Cody Rhodes originalmente figuraba internamente como abridor en WWE Raw. Un cambio de planes tardío por los viejos tiempos. Para cuando comenzó Raw, ya había varios cambios. Cody iba a iniciar Raw, pero Jey Uso tomó su lugar. Zoey vs Natalya retiradas de Main Event, con The Viking Raiders vs Cedric y Shelton siendo trasladados a WWE Main Event». Esto señalaba un reciente informe sobre los cambios en el WWE RAW de esta semana. Ahora, tenemos más información.

Vince McMahon haciendo el gesto de Hulk Hogan en la presentación de TKO pic.twitter.com/kYWD1G5SHB — De las Luchas (@DeLasLuchas) September 12, 2023

► Vince McMahon ha vuelto

En la edición más reciente del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer apunta:

«Vince McMahon ha regresado. Realizó múltiples cambios en el programa esta noche. También hubo varios cambios de último minuto realizados por (Paul) Levesque (Triple H).

«Por eso, si el programa tenía muchas cosas que no se anunciaron, se debió a que estaban haciendo cambios constantemente durante todo el día. Vince está de vuelta, y aunque no estuvo presente físicamente en el lugar, participó activamente en la producción del programa. No conozco los detalles exactos de los cambios, pero se rumorea que en su mayoría fueron cambios para mejorar el show«.

The Chairman ha estado varias semanas alejado de los programas semanales -físicamente ya no acostumbra a estar presente- debido a una cirugía de espalda que se realizó:

«La cirugía de columna de Vince McMahon fue en su espalda. Algunos pensaron que era en su cuello, donde se sometió a una cirugía en 1994 antes de su juicio. Es probable que se deba a toda una vida de levantamiento de pesas, especialmente por seguir haciendo sentadillas pesadas mucho después de que la mayoría habría dejado de hacerlo para cuidar sus cuerpos.

«Las sentadillas son el mejor ejercicio para desarrollar músculo, pero con el tiempo pueden afectar tus caderas y espalda, y McMahon también ha tenido problemas en las caderas, pero nunca se sometió a una cirugía de cadera porque le dijeron que tendría que dejar de hacer sentadillas pesadas.

«En una anécdota divertida, cuando Mick Foley se preparaba para reemplazar su cadera, y esto fue hace muchos años, Vince le aconsejó que no lo hiciera y le dijo que si lo hacía, significaba que ya no podría hacer sentadillas pesadas. Por supuesto, Foley estaba décadas después de la idea de hacer sentadillas pesadas«.