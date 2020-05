Tantas veces criticado, tantas veces aclamado, Vince McMahon es una personalidad única, legendaria e irrepetible de la historia de la lucha libre. Por eso, todo lo que hace o dice llama la atención incluso del fanático más despistado de WWE. Esto también tiene que ver con que no muchas veces habla públicamente, pero cuando lo hace siempre aparece en primera plana. Y esas ocasiones suelen ser felicitaciones en Twitter a miembros del personal de su empresa. Está lejor de ser habitual que realice una entrevista o una declaración en público. Pero sus "feliz cumpleaños" sí que lo son.

Y no han sido pocas las veces hasta ahora que el mandamás ha dado que hablar por una felicitación, sobre todo por lo halagador que ha sido con tal o cual trabajador; o también cuando ha felicitado a alguien mientras que a otra persona no. Porque no felicita a todo el mundo. Sí lo ha hecho recientemente con Kevin Owens, que hoy cumple 36 años. Con un mensaje que seguro que al canadiense gustará mucho, y que ha provocado la risa de muchos fans.

► Vince McMahon felicita a Kevin Owens

No tanto por el mensaje en sí sino en comparación con el que envió a su hijo, Shane McMahon, en 2018, en una ocasión similar. Veamos ambos.

He’s a fighter, a father, and an inspiration in his own unique way. Happy Birthday, @FightOwensFight! pic.twitter.com/zWecuzehmB — Vince McMahon (@VinceMcMahon) May 7, 2020

"Es un luchador, padre y una inspiración de su propia manera única. ¡Feliz cumpleaños, Kevin Owens!".

"¡Feliz cumpleaños, Shane McMahon!".

Las comparaciones son odiosas. Y puede mirarse más allá de KO.

A leader, a father and, when he needs to be, a Cerebral Assassin. Happy birthday to my son-in-law, @TripleH! pic.twitter.com/ucAQI5qtmW — Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 27, 2018

"Un líder, un padre y, cuando tiene que serlo, un Asesino Cerebral. ¡Feliz cumpleaños a mi yerno, Triple H!".

Happy birthday to the incomparable @StephMcMahon. I’m a lucky dad. pic.twitter.com/rHVjdB1aPR — Vince McMahon (@VinceMcMahon) September 24, 2017

"Feliz cumpleaños a la incomparable Stephanie McMahon. Soy un padre afortunado".

"¡Feliz cumpleaños al Babe Ruth de WWE, John Cena! La verdad es que no puedo describir con palabras lo mucho que John Cena significa para mí y para el Universo WWE. #JusticiaLealtadRespetoAmor".

Parece que aquel día el patriarca no estaba demasiado inspirado con la felicitación de su primogénito. O quizá la persona que le escribe las publicaciones.

Aunque...

To the greatest son a father could ever have! Happy Birthday, @shanemcmahon! pic.twitter.com/Xg38ah8hKg — Vince McMahon (@VinceMcMahon) January 15, 2019