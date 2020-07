Hoy 16 de julio de 2020 quien fuera Campeón ECW o Campeón Intercontinental WWE cumple 44 años. Y, por supuesto, Vince McMahon felicita a Bobby Lashley. El mandamás de su propio imperio luchítico no envía felicitaciones a todas las Superestrellas cuando cumplen años pero sí lo hacen con las más relevantes.

Habitualmente llaman la atención sus mensajes porque suelen contener palabras especiales para cada destinatario. También cuando se comparan con la felicitación que el Chairman envió a su hijo Shane McMahon en 2018 como si fuera cualquier otra persona.

En esta ocasión McMahon afirma que Lashley cada vez se muestra más dominante. Como suele ocurrir, ha habido comparaciones con aquel simple "¡Feliz cumpleaños, Shane McMahon!" pero vamos a dejar esto a un lado para centrarnos únicamente en las palabras hacia el luchador.

Happy Birthday to The All Mighty @fightbobby, who seems to become more physically dominant with each passing week. pic.twitter.com/PMTZEBnMim

