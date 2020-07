Samoa Joe no ha pisado un ring desde el pasado 10 de febrero en Raw, debido a que sufrió una insólita lesión mientras graba un comercial para WWE. Sufrió una conmoción cerebral y aún es incierta una fecha de alta médica para la "Máquina de subsmisión samoana", quien apenas regresaba de otra lesión sufrida el año pasado.

Sin embargo, Samoa Joe se ha convertido en una cara habitual en la narración de Monday Night Raw, donde ha generado impresiones positivas en el Universo WWE, ganándose el derecho a trabajar a tiempo completo en el micrófono mientras se recupera.



► Vince McMahon está contento con Samoa Joe en la mesa de comentarios

Mientras era entrevistado en WWE The Bump, Samoa Joe habló sobre la primera vez que estuvo en la mesa de comentarios. Él reemplazó a Jerry Lawler durante algunas semanas antes de regresar al ring luego de que se lesionara el pulgar. No tenía aspiraciones de estar en los comentarios, pero una vez que Vince McMahon lo escuchó, dijo que se sentía bien.

"He tenido cero aspiraciones mediáticas. Simplemente voy a la deriva por la vida, y las cosas se dan a medida que vienen. Me subí a la mesa de comentarios: fue divertido cuando la luz brilló sobre mí, comencé a escuchar a los ángeles cantar, me dije a mí mismo: 'Sabes, esto podría ser una buena opción'. Luego me puse el auricular y Vince McMahon se acercó y dijo: 'Sabes, esto se siente bien'. Luego pensé: '¡Lo sé!'."

"Ha sido un viaje extraño, pero todavía estoy en ello. Es una odisea y una búsqueda. Solo estoy tratando de llevar el mundo conmigo. Tengo una mente muy descriptiva, ya sabes, cuando veo cosas, mis observaciones salen rápidamente de mi boca. Así que sí, ha estado funcionando muy bien".

Samoa Joe es muy valioso en el ring, pero sus habilidades en la mesa de comentarios también son innegables, e inclusive ahora es panelista de Raw Talk. Sin embargo, es posible que la historia de Samoa Joe en el ring tenga que esperar un tiempo más; mientras tanto, WWE encontró una excelente manera de mantenerlo en la televisión.