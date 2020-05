Son recurrentes los reportes acerca de la idiosincrasia de Vince McMahon, multimillonario que no pasa por su mejor momento después de ver frustrado por segunda vez su sueño de la XFL y manejando WWE bajo una coyuntura extraordinaria que desde el punto de vista económico no parece muy ideal, si bien los últimos resultados financieros no arrojaron datos negativos.

Se intuye pues que los roces entre altos cargos estarán actualmente a la orden del día, y si desde hace tiempo la relación Mr. McMahon-Triple H nunca ha estado exenta de tiranteces, parece que desde que Shawn Michaels entró en escena como productor, la pared entre el "Chairman" y "The Game" luce más gruesa.

► Shawn Michaels, el "valido" de Vince McMahon

Al menos, esto es lo que saco en claro de las recientes declaraciones de Bruce Prichard en su podcast Something To Wrestle. Según el otrora "Brother Love", Vince tiene una filosofía inamovible: hacer poco caso de las ideas que provienen de miembros de su familia. Y para Vince, Triple H puede considerarse de la familia, desde que se casó con su hija Stephanie.

A cambio, HBK está convirtiéndose en el principal consejero del mandamás, hasta el punto de que ninguna idea propuesta por Prichard y HHH contará con la aprobación de Mr. McMahon si Michaels no convence a este.

«Que Hunter proponga algo ya se sabe que no funcionará. 'No, tú estás en la familia, no tienes voto'. Pero cuando Shawn propone algo... bueno, es Shawn. Shawn tiene más influencia hacia el jefe y este le da más manga ancha».

Tras su retiro en 2010 (obviando aquel esperpento en Crown Jewel 2018), Shawn Michaels volvió a estar ligado a WWE en 2016, cuando comenzó a ejercer de entrenador, convencido por Triple H. Poco después, su rol se amplió a productor de NXT, y en los últimos meses, tal labor también se adscribe al elenco principal de la compañía, debido a que su lugar de residencia se encuentra cercano al Performance Center de Orlando (Florida).