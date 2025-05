Algo que muchos fanáticos de WWE han podido notar es que el ex dueño mayoritario y ex presidente de WWE, Vince McMahon, no ha estado cerca a su familia. No ha estado presente en eventos de su exesposa, Linda McMahon, ni tampoco se le ha visto públicamente junto con su hija, Stephanie McMahon y su yerno, Triple H.

Pues bien, al parecer, todo indica que Vince está muy enojado con Triple H y con Stephanie. Así lo dio a conocer un hombre muy cercano a la familia McMahon, se trata de Jonathan Coachman, excomentarista de WWE. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su video podcast Behind the Turnbuckle:

► Jonathan Coachman asegura que hay un quiebre de Vince McMahon con su familia

«Se dice que, ¿recuerdas cuando Triple H y Stephanie organizaron todo en ese WrestleMania y pusieron a todos al frente para asegurarse de que supiéramos quién estaría dónde? Al parecer, Vince no ha hablado ni hablará con Triple H o Stephanie desde que votaron en contra de él en la votación de la junta para decidir si se quedaba o se iba.

«Así que, para mí, parece que Shane McMahon, quien ha sido visto con Vince en varios lugares, está más cerca de él. Y todos conocemos la historia con Triple H: él lo desprecia. Una vez fue citado diciendo, ‘Hay un McMahon de más en la cocina’, refiriéndose a Triple H. Así que, según mi fuente, Vince está muy molesto y casi feliz de que muchas de estas cosas estén sucediendo».

De hecho, la última vez que se vio a Vince McMahon junto a su hija Stephanie McMahon y su yerno Triple H, fue el 02 de julio de 2022, asistiendo a UFC 276.

Y la última vez que se vio a Vince McMahon junto a Triple H públicamente fue el 12 de septiembre de 2023, cuando WWE y UFC se fusionaron en una sola empresa casa matriz, TKO, pero, se les vio distantes: