Cuando faltan solo unos días para Backlash France nos acordamos de Backlash 2020 y del mano a mano que disputaron Sheamus y Jeff Hardy del que «The Celtic Warrior» salió victorioso. En realidad, del SmackDown realizado dos días antes, donde ambos debían firmar el contrato para el combate pero el luchador de Irlanda dijo que antes «The Charismatic Enigma» debía hacerse una prueba de drogas. Hace subir a un doctor al cuadrilátero y Jeff procede a orinar en un recipiente para el test mientras su oponente se burla de él. La situación acaba provocando que Hardy lance su orina a Sheamus. Más tarde, el médico le confirma a este que la lucha se celebrará porque el resultado fue negativo.

Nos acordamos de aquella ocasión porque –durante su reciente entrevista con Sean Ross Sapp– las exSuperestrellas de la WWE Mace y Mansoor, quienes en la actualidad trabajan como independientes, revelan que Vince McMahon dirigió personalmente el segmento.

«Mira, estábamos en la WWE cuando ocurrió aquella trama con la orina en el ring. Jeff Hardy le lanzó orina a Sheamus. Por cierto, fue uno de los pocos momentos en que Vince bajó al ring para dirigir personalmente los ensayos«, dijo Mansoor.

Mace añadió: «Hubo dos ocasiones en que Vince salió de los bastidores: el incidente de la orina y el desfile de modelos«.

Mansoor continuó: «El debut de los Maximum Male Models. Esos son los únicos dos segmentos que Vince dirigió personalmente en los ensayos».

En la actualidad, estos luchadores trabajan como independientes, no solo en Estados Unidos, sino que, por ejemplo, recientemente aparecieron en la promoción Soft Ground Wrestling de Uganda:

MXM deliver a message to the entire wrestling world. Ugandas hospitality is beyond the race. They’re making a fundraiser for the land purchase of Softground through selling merch Softground T-shirts @foryouwear.com pic.twitter.com/MKElwV5tgP

