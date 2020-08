Esto opina Vince McMahon del debut de Dominik Mysterio

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, aunque salió derrotado de SummerSlam 2020, el veinteañero Dominik Mysterio tuvo una muy buena presentación en su primera lucha profesional a los 23 años de edad. Seth Rollins fue un muy buen rival, y Dominik pasó la prueba, porque se ha podido conocer que el señor Vince McMahon quedó sorprendido con su nivel en el ring.

La información proviene de Steve Carrier de Ringside News, a quien una fuente dentro del equipo creativo de WWE le habría comentado que el señor McMahon, "al igual que todos tras bambalinas", quedaron impresionados con el nivel en el ring de Dominik y que hubo muchas personas que elogiaron al heredero de Rey Mysterio. Sin duda alguna una forma fantástica de debutar, ya veremos qué le espera en WWE, dado que hay posibilidades de que Dominik se ponga una máscara bajo el nombre de Príncipe Mysterio.

Tons of praise coming out for Dominik Mysterio today. We were told Vince McMahon was "super impressed." His #SummerSlam debut also impressed practically everyone else backstage. Great start for him in the company.