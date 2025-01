Vince McMahon debe pagar a WWE más de 1 millón de dólares

El ex propietario de la WWE Vince McMahon es acusado de no revelar a la compañía dos acuerdos de conciliación que ejecutó en nombre de la misma. Así lo indica un comunicado de prensa de la SEC (por sus siglas en inglés, Securities and Exchange Commission), la Comisión de Bolsa y Valores, una agencia gubernamental independiente encargada de regular los mercados de valores y proteger a los inversionistas.

► Una nueva acusación

Washington D.C., 10 de enero de 2025 —

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Vince McMahon, ex presidente ejecutivo y CEO de World Wrestling Entertainment Inc. (WWE), por haber firmado dos acuerdos de conciliación, uno en 2019 y otro en 2022, en nombre suyo y de WWE sin informar de estos acuerdos al Consejo de Administración de WWE, al departamento legal, a los contables, al personal de informes financieros o al auditor de la empresa. Al hacerlo, McMahon eludió el sistema de controles contables internos de WWE y provocó declaraciones financieras erróneas en los informes de WWE de 2018 y 2021.

Según la orden de la SEC, uno de los acuerdos de conciliación obligaba a McMahon a pagar $3 millones a una ex empleada a cambio de que esta no divulgara su relación con McMahon y renunciara a posibles reclamaciones contra WWE y McMahon. El segundo acuerdo obligaba a McMahon a pagar $7.5 millones a una ex contratista independiente de WWE a cambio de que esta no divulgara sus acusaciones contra McMahon y renunciara a posibles reclamaciones contra WWE y McMahon. La orden concluye que, dado que McMahon no informó de los acuerdos a WWE, la empresa no evaluó las implicaciones de divulgación ni el tratamiento contable adecuado de estas transacciones en sus estados financieros. Según la orden, como los pagos requeridos por los acuerdos de 2019 y 2022 no se registraron, WWE sobreestimó sus ingresos netos en 2018 en aproximadamente un 8 % y en 2021 en aproximadamente un 1.7 %. Además, estos pagos debieron haberse reportado como transacciones con partes relacionadas.

La orden también concluye que McMahon firmó cartas de representación de la gerencia que se proporcionaron al auditor de WWE y que no revelaban la existencia de ninguno de los acuerdos de conciliación. Tras conocer la existencia de estos acuerdos, WWE emitió una corrección de sus estados financieros en agosto de 2022.

“Los ejecutivos de las empresas no pueden firmar acuerdos importantes en nombre de la empresa que representan y ocultar esa información a los mecanismos de control y al auditor de la empresa”, dijo Thomas P. Smith Jr., Director Asociado de la Oficina Regional de Nueva York.

McMahon aceptó la resolución de la SEC, que concluye que violó la Ley de Bolsa de Valores al eludir intencionalmente los controles contables internos de WWE y al hacer directa o indirectamente declaraciones falsas o engañosas al auditor de WWE. La orden también concluye que McMahon provocó que WWE violara las disposiciones de informes y registros contables de la Ley de Bolsa. Sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC, McMahon acordó cesar y desistir de violar estas disposiciones, pagar una multa civil de $400,000 y reembolsar a WWE $1,330,915.90, de conformidad con la Sección 304(a) de la Ley Sarbanes-Oxley.

La investigación de la SEC fue realizada por Peter Pizzani, Mala Bartucci, Kenneth Gottlieb, Diego Brucculeri, Travis Hill, Liora Sukhatme y Alison Conn, bajo la supervisión del Sr. Smith, todos ellos de la Oficina Regional de Nueva York. También contó con la colaboración de Chyhe K. Becker y Tyler Remick de la División de Análisis Económico y de Riesgos.

