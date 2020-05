Vince McMahon dará importante impulso a Apollo Crews: ¿otro Cedric Alexander?

Algunos hablan de techo de cristal, como recientemente expuso No Way Jose tras su despido durante el "miércoles negro" del pasado día 15. Exista o no un verdadero sistema de exclusión en base al origen de los talentos dentro de WWE, lo cierto es que muy pocos nombres latinos o afroamericanos han logrado tener una carrera exitosa en el Imperio McMahon. Por eso el reporte que nos ocupa acerca de Apollo Crews cabe tomarlo con prudencia.

Paul Davis de WrestlingNews.Co publica lo siguiente.

«En las últimas semanas, muchos luchadores del bajo cartel han tenido más tiempo en televisión, especialmente los luchadores considerados como 'Paul Heyman Guys'. «Me contaron que gente tras bambalinas han intentado convencer a Vince McMahon de que debería hacer más con Apollo Crews y por eso se le ha dado tanto tiempo en televisión en recientes semanas. «'Van a cambiarlo de bando. Iba a traicionar a Chad Gable antes de que Vince decidiese llevarlo de vuelta a Raw', dijo la fuente. «Otra cosa que me contaron (y esto podría estar relacionado con Crews) es que ha habido pugna entre bastidores para hacer que MVP sea mánager de una facción. No me dijeron que Crews estaría en la facción, pero tendría sentido la idea de que MVP quiera mostrar que Crews y otros luchadores infrautilizados pueden ser estrellas importantes si siguen sus consejos. «Crews, junto con Cedric Alexander, Ricochet y otros, fueron devueltos a la zona baja del cartel el año después de que McMahon se cansara de ellos. Parece que lo han convencido para darles otra oportunidad, con Crews encaminado a su mayor impulso desde que fue trasladado al elenco principal».

► Apollo Crews y una versión PG de Nation of Domination

Davis señala que las frecuentes apariciones de Apollo Crews en las últimas semanas se deben a una apuesta de WWE por él. Pero más allá de la veracidad de esta información, sí que sabemos que el mayor uso de competidores de medio y bajo cartel sólo responde a la ausencia de varios nombres estelares como Brock Lesnar, Edge, Randy Orton, AJ Styles o Kevin Owens.

La lesión de Crews sufrida la semana pasada hizo que WWE anunciara para hoy un "Gauntlet Match" que definirá al último participante de la lucha de escaleras varonil de Money in the Bank 2020. Veremos hacia dónde se dirige tal historia, cuando esa suerte de Nation of Domination 2.0 no luce mal.