Vince McMahon critica a WWE: «Hulk Hogan merecía más»

Hace unas horas se estrenó el documental TMZ Presents: The Real Hulk Hogan, un extenso análisis acerca de cómo la leyenda conquistó el mundo a lo largo de una vida y carrera donde no faltaron la polémica ni la tragedia. En él, participa Vince McMahon, quien fuera su jefe en la WWE. A continuación, destacamos las declaraciones más interesantes.

► En palabras de Vince McMahon

Relación personal y profesional con Hulk Hogan

“Fue parte de mi vida, una gran parte de mi vida. Éramos hermanos en cierto sentido. De vez en cuando teníamos alguna discusión verbal, pero siempre terminaba bien. Éramos muy cercanos y disfrutábamos mucho de la compañía del otro.”

Fallecimiento de Hulk Hogan

“No piensas en que alguien cercano, como un miembro de tu familia, vaya a morir. Terry había sobrevivido a muchas cirugías: unas 20 en la espalda, además de rodillas, cadera… Superó todo eso. Fue un golpe tremendo, un golpe directo a mi corazón. Una cosa que dijo en personaje fue: ‘Hulkamania vivirá para siempre’. Y así es.”

La última aparición de Hulk Hogan en WWE

“No estuvo bien preparada. Estoy seguro de que probablemente estaba desanimado después de eso. Me enojé porque nos conocíamos de toda la vida, profesional y personalmente. Cuando presentas a un superhéroe más grande que la vida, no puedes dejarlo salir así sin más. Él merecía algo muy, muy especial. Más que nadie, se lo debían. Y fue como: ‘Bueno, aquí viene Hulk Hogan’. Me enojé porque no era la forma en que yo lo habría hecho, y él merecía mucho más.”

