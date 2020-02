Vince McMahon es una persona reservada, ahora más que nunca antes en su vida, aparentemente. Pero nos referimos al hecho de que, como jefe, sabe guardar distancia de sus empleados.

Pocos son los que logran llamarlo amigo, pese a que es como un padre a nivel laboral: da consejos y sabe cuándo y cómo regañar.

► Vince McMahon apoya a Rhea Ripley

Y una de las que ha tenido la valiosa oportunidad de hablar con su jefe, es la actual Campeona NXT, Rhea Ripley, que vive un gran momento, porque está mezclada en una rivalidad con Charlotte Flair, una favorita del público y pieza clave dentro de la industria luchística femenil.

Así lo reveló recientemente, en una entrevista concedida a Gary Cassidy de Sports Keeda:

«Es una locura pensar que todos los superiores piensan tan bien de mí, y me tienen en alta estima. Especialmente viviendo yo de Adelaida, Australia, y ahora el ser parte de WWE y tener a gente como Triple H, que fue la razón por la que comencé a luchar, tenerlo a él, a Paul Heyman y a Vince McMahon apoyándome.

«Realmente disfruto de lo que estoy haciendo, y créanme, es un sentimiento maravilloso, que no sé cómo expresarlo en palabras. Simplemente me hace sentir muy especial y orgullosa de lo lejos que he llegado en este negocio, y pensar en cuánto trabajo, tiempo, esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas he puesto en esto«.

Cabe destacar, que recientemente Triple H dejó en claro que la idea de Flair vs Ripley en WrestleMania 36, vino de la mente del señor McMahon, lo cual habla bastante de los planes que se vienen para Ripley, pues este es solo el comienzo del ascenso en su carrera de ya bastante trayectoria por todo el mundo. Enhorabuena por la actual Campeona NXT.