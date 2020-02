Vince McMahon no duda en decirle a ninguna de sus Superestrellas lo que piensa de ellas. Hablando de Kevin Owens, en este caso no podemos evitar recordar aquel momento en que el luchador finalizó su combate con Chris Jericho en WrestleMania 33 y el mandamás le dijo que no le gustó. No sólo eso, le dijo que fue uno de los peores enfrentamientos que se habían dado en la historia del magno evento.

► Vince McMahon abrazó a Kevin Owens

Además de que esa obviamente no es la tónica habitual en las luchas de KO. De hecho, esa puede ser la opinión del mandamás, pero no la de muchos acerca de aquel combate. Ahora seguimos adelante para hablar de otro que provocó una reacción totalmente contraria en McMahon. En el siguiente video publicado en WWE YouTube, KO cuenta que el combate que tuvo con Sami Zayn en Battleground 2016 encantó a su jefe. Tanto fue así que después de mismo este le dio un abrazo.

«Vince estaba de pie, fui a darle la mano y me dio un abrazo. Y nosotros no nos damos malditos abrazos. Ese no es el tipo de relación que tenemos».

Es interesante también escuchar hablar a Owens de su historia con su mejor amigo, Zayn.