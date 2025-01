En una ocasión, Michael Cole dijo algo en un show de WWE que no debería y Vince McMahon se volvió loco. No está claro si pudieron haberse ido a los puños, pero JBL pensó entonces que así podría haber sido. El miembro del Salón de la Fama recuerda este episodio en un reciente video en Internet.

► Casi se pelean

«‘No digan nunca que es el hijo de Jimmy Snuka’. Eso fue lo que Vince específicamente nos dijo: ‘No digan que es el hijo de Jimmy Snuka’. Esto ocurrió después de que él mismo hiciera la broma: ‘Asegúrense de decir que es el hijo de Jimmy Snuka’.

Michael Cole estuvo tomando notas todo el tiempo, como siempre hace. Salimos al aire y, sin pensarlo mucho, el chico entra al ring. Entonces Michael Cole dice: ‘¡Entra el hijo de Jimmy Snuka!’. Exactamente, 100%, lo que Vince McMahon había dicho que no se debía decir.

Cuando lo dice, yo comienzo a reír porque me doy cuenta de que Michael no sabe lo que acaba de decir. Michael jamás haría algo así a propósito. Pero Vince, en su mente, empieza a pensar algo completamente diferente. No puedo leer su mente, pero por lo que dijo después, me parece que pensó algo como: ‘Michael Cole eligió este momento para humillarme frente a toda la empresa que compré de mi padre, frente a todo el mundo que conozco’. Es obvio que eso es lo que Vince estaba pensando, porque se volvió loco.

Vince grita: ‘¡Michael!’. Y en la pantalla ve que yo estoy riéndome. Ve también que Michael, aparentemente, lo desobedeció deliberadamente frente a todo el mundo. En su mente, eso es lo que había pasado. Pero Michael no desobedeció a propósito, simplemente no se dio cuenta de lo que dijo. Vince me ve riendo y cree que yo me estoy burlando de Michael por meterse con él. Y una cosa es bromear con Vince en privado, pero si lo haces en público… bueno, eso es otra historia. Habrá pelea.

Vince estalla: ‘¡Michael, maldito, hijo de p*ta! ¡Imbécil!’. Michael, completamente desconcertado, no entiende qué está pasando y responde: ‘¿Qué? ¿Qué fue eso?’. Yo, mientras tanto, empiezo a reírme aún más porque me doy cuenta de que Vince ha perdido el control y Michael no tiene idea de lo que está pasando. Yo soy el único que entiende todo lo que está ocurriendo.

Michael está totalmente confundido. Vince, por su parte, está convencido de que Michael eligió este momento para humillarlo frente a toda la empresa. Entonces Vince sigue gritando: ‘¡Michael! ¿Qué hago contigo? ¿Te despido primero y luego te pateo el trasero? No, mejor te pateo el trasero y luego te despido’. Literalmente está negociando consigo mismo el orden en el que castigará a Michael.

Yo no podía dejar de reírme. Todo era tan absurdo que no podía parar. Pero de repente me doy cuenta: ‘Espera un momento, Vince podría venir aquí’. Entonces empiezo a preocuparme, porque todo esto se estaba volviendo demasiado serio. Ahora estoy entrando en pánico, porque soy el único que sabe lo que está pasando.

Michael Cole no es alguien que se quede de brazos cruzados. Si Vince lo enfrenta, Michael va a pelear, gane o pierda. Pero ¿qué pasaría si Vince realmente sale al ring? ¡El lugar se volvería un caos! Vince iría directamente hacia Michael, y probablemente terminarían rodando por el suelo peleando. Eso es lo que yo pensaba que iba a pasar. Y me dije: ‘Dios mío, esto es un desastre. ¿Qué hago? ¿Lo detengo en la entrada? ¿Intervengo si comienzan a pelear? ¿Qué hago?’.

Nadie en el edificio sabía lo que estaba ocurriendo, excepto yo. Si Vince despide a Michael en el acto, o si las cosas se tornan físicas, soy el único que sabe cómo empezó todo. Entonces me quedé pensando: ‘¿Qué demonios hago ahora?’.

Finalmente, después de lo que parecieron 20 minutos, aunque probablemente fueron solo 20 segundos, Vince vuelve a hablar. Supongo que Kevin Dunn le explicó lo que realmente había pasado. Vince dice: ‘Creo que exageré. Continúen’.