Vince McMahon a Michael Cole: «»¡Hijo de p*ta analfabeto!»

No eran pocas las palabras que Vince McMahon tenía prohibido decir a sus Superestrellas, comentaristas, entrevistadores y demás personal de WWE. Pero desde que Triple H se hizo con el control creativo, todas ellas -o al menos las que hemos ido escuchando- están permitidas, «lamentablemente» para Road Dogg.

Una de ellas –aunque no siempre– es «hospital«. Cuando un luchador era atacado por otro o había salido maltrecho de un combate siempre se decía que había sido llevado a un «centro médico local». Como bien sabemos, McMahon nunca explicaba sus razones. Pero las había, o eso piensa el miembro del Salón de la Fama JBL.

«Nunca entendí eso. Vince quería mantener las cosas a un nivel más cerebral. Creo que esa era la razón para usar ‘centro médico’. Además, no quería que la gente llamara al hospital. No quería que dijeran: ‘Está en el Hospital de Baltimore,’ porque [ellos] llamarían al hospital. Si dices: ‘Está en un centro médico local,’ no tienes idea de a dónde fue. Tienes una negación plausible», comenta en Something To Wrestle.

El veterano también contaba hace poco que una vez el ex mandamás gritó a Michael Cole por decir «that»:

«A Vince no le gustaban muchas cosas, como la palabra ‘muy’. Por ejemplo, ‘Estás muy feliz.’ Aprende inglés. Di ‘extasiado.’ A Vince tampoco le gustaba ‘eso’. Pensaba que sonaba a redneck o estúpido. Quería palabras mejores. Quería un comentario más sofisticado que eso. Odiaba la palabra ‘eso’. Por ejemplo, ‘Ese brazo.’ Eso era un no rotundo. Debías decir ‘el brazo’ o ‘el brazo derecho.’ Vince odiaba el término ‘eso’ y, a veces, incluso ‘el’.

«Estábamos terminando una transmisión, y usamos el viejo final de la puerta de la jaula de los Von Erich, donde golpean la cabeza de alguien con la puerta. Algo por el estilo. Michael (Cole) tenía las mejores notas, y las leía. Era tan bueno y profesional. Michael estaba repasando el final, promocionando Raw o algo que venía. Estaba a unos siete segundos de terminar la transmisión. Dijo: ‘Todo iba bien hasta que lo golpeó con esa puerta.’ Y entonces escuchas a este multimillonario barítono estallar. Quiero decir, estallar. Estamos a siete segundos de salir del aire. Vince había tenido un maravilloso pay-per-view, estaba muy feliz, hasta que Michael dice ‘esa puerta.’ Vince grita: ‘¡Michael, fuiste a Syracuse, hijo de p*ta analfabeto! ¡Es la puerta! ¡No esa puerta!’ Michael estaba intentando cerrar la transmisión mientras Vince le gritaba sobre ‘esa puerta’ y ‘la puerta.’ Fue una de las cosas más graciosas que he visto. Michael leyó todo como si Vince no estuviera ahí. Fue tremendo.»

Algunas de las palabras prohibidas eran:

Sangre.

Estrangular.

Cinturón.

Correa.

Diva.

La Anti-Diva (Apodo de Paige).

Golpe en la cabeza.

Traumatismo.

Conmoción cerebral.

Hospital.

House Show.

DQ.

Mofos (abreviación de Motherfuckers, pero que hace relación a un sitio web pornográfico).

Kayfabe.

Curb Stomp (Pisotón de la Acera, movimiento final de Seth Rollins y una forma de violencia).

Wife Beater (golpeador de esposas, aunque así se le conoce a las camisetas sin mangas en Estados Unidos).

Push (Empuje).

Over (Estar arriba en el gusto del público).

Babyface (Técnico).

Heel (Rudo).

Card (Cartel).

Jobber (Luchador que pierde).

Matar.

Asesinar.

Víctima.

Violencia.

Violento.

Wrestling (Lucha libre. En español sí suele ser permitida para hablar de elementos mexicanos).

Wrestler (Luchadores sí puede ser permitido).

Fans (Se dice WWE Universe).

Fuck.

Bitch.

Chris Benoit.