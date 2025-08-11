Vince McMahon a Four Horsemen: “¿Estoy a salvo?”

Tully Blanchard comparte anécdotas y revela por qué los Four Horsemen fueron una fuerza imparable en la lucha libre, dentro y fuera del ring en un episodio reciente de su pódcast, TullyVision, acordándose de su legendario equipo con Ric Flair, Arn Anderson y Ole Anderson en la National Wrestling Alliance.

► En palabras de Tully Blanchard

¿Habrían tenido éxito en WWE?

“Creo que los Horsemen habrían funcionado bien dondequiera que estuvieran, y habríamos sido geniales con J.J. Habríamos sido geniales con Bobby. Eran los dos mejores managers de todos los tiempo. Por el tipo de personas que éramos, habría funcionado sí o sí, porque el nivel de rendimiento era alto, y sabíamos qué hacer y cómo hacerlo en todos los niveles, con todos los oponentes, ya fuera en combates individuales o en pareja.”

¿Barry Windham en la facción?

“La cuestión es que, el poder de lo que fueron los Four Horsemen, es que todos éramos estrellas por mérito propio. Flair era el Campeón Mundial. No necesitaba estar en los Horsemen. Barry probablemente era el mejor luchador. Medía 1,96 m, pesaba 127 kilos, era atractivo y, madre mía, podía hacer cualquier cosa en el ring. Arn y yo éramos, posiblemente, uno de los mejores equipos que ha existido en la lucha libre. Luego simplemente juntabas nuestra colaboración. Quiero decir, funcionaba, lo llamaras o no los Horsemen.”

El temor de Vince McMahon

“Te diré algo: en un programa de TV, cuando Dusty estaba en la WWF, Arn y yo también estábamos en la WWF. Barry Windham volvió a la WWF, y éramos los únicos sentados alrededor del monitor. Vince estaba allí, miró al grupo de nosotros y dijo: ‘¿Estoy a salvo?’ Fue un momento de mucha risa.”