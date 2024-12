Vince McMahon a Finlay: «Me atrapaste, bastardo»

Una vez, Finlay golpeó a Vince McMahon accidentalmente con su famoso shillelagh y protagonizaron un momento divertido. También es de sobra conocido el gusto del ex mandamás de la WWE por ser golpeado, humillado entre otras situaciones, en los que eran sus programas y eventos.

► Un momento divertido

En esta ocasión, quien cuenta la historia es Hornswoggle, el durante años acompañante del veterano irlandés. Lo hace en un episodio del podcast What Were They Thinking?:

«Recuerdo la noche en que tuvo que golpear a Vince con eso durante la historia. Y Vince decía, ‘No vas a golpearme con eso, ¿verdad? ¿No vas a balancearlo de verdad?’ Llegamos a la parte de atrás, y literalmente fue como en los dibujos del Correcaminos y el Coyote, donde podías ver cómo crecía el chichón en la cabeza de Vince. Y él se ríe y dice: ‘Me atrapaste, bastardo’.

También estaba en la conversación el miembro del Salón de la Fama JBL, a quien también le preguntaron por cómo era trabajar con Finlay:

«Fit solía usar un shillelagh preparado, y parecía que te había matado sin siquiera tocarte. Fit era un gran trabajador… duro, muy duro. Pero si quería jugar contigo, apenas te tocaba (en la cabeza), ¡pum!»

Lo cierto es que «Bradshaw» lo conocía bien ya no solo de WWE sino de cuando en los 90s ambos luchaban en Catch Wrestling Association. Entre las dos empresas tuvieron un total de 19 combates, destacando principalmente su mano a mano en una lucha Belfast Brawl en WrestleMania 24.

Así mismo, aunque no se cuentan las veces en que este salió de debajo del cuadrilátero para ayudarlo, Hornswoggle trabajó mucho con Finlay. En términos de luchas juntos, fueron 27, todas ellas formando equipo con más o ningún socio más. Por ejemplo, lucharon por el Campeonato en Parejas en WWE Night Of Champions 2008.