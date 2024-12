Vince McMahon a Bobby Lashley: «Eres tan militar…»

El actual luchador de AEW Bobby Lashley recuerda cuando trabajaba con Vince McMahon en la WWE. Lo hizo en dos etapas distintas, la primera de 2005 a 2008 y la segunda de 2018 a 2022. No hace mucho, «The All Mighty» comentaba que el ex mandamás lo veía como una estrella (y que nunca conectó con Triple H).

► Confianza mutua

“Yo pensé, ‘Eso es lo que genera reacciones.’ Y él dijo: ‘Mira esto.’ Él lo entiende. Él lo entiende. Por eso nunca cuestioné mucho de lo que hace. Me puso en algunas historias locas, algunas muy vergonzosas y todo, pero trataba de averiguar el porqué. A veces vas y le preguntas. ‘Vince, ¿quieres que golpee a estos tres tipos vestidos como chicas llamadas mis hermanas?’ Le dices eso y él responde: ‘Ah. Es genial.’ ‘¿Estás seguro?’.

«Entré [a su oficina] después de que me pusieran con Lio (Rush) y estuvieran haciendo cosas diferentes conmigo. ‘¿Puedes explicarme por qué estamos haciendo esto?’ Y él dijo: ‘Bobby, eres tan estricto y disciplinado. Eres un tipo súper amable que todo el mundo ama, pero eres muy estricto contigo mismo y muy duro contigo mismo. Quiero ver diferentes capas de ti. Quiero que ellos vean diferentes capas de ti. Yo he visto diferentes capas de ti, pero no podemos mostrarlas en televisión porque eres tan militar. Solo vas en una dirección. Una forma de abordar eso es con humildad. A veces, tienes que hacer cosas que están completamente fuera de tu carácter para poder llevarte a diferentes lugares. Quiero ver diferentes capas de ti.’ Yo le dije: ‘Lo intentaré.’ Aunque no pude ejecutar ciertas cosas bien, lo intenté.

De ahí en adelante, he estado trabajando con entrenadores de actuación. Él me dijo: ‘Eso es lo mejor que puedes hacer. Quieres ser muy vulnerable frente a tu público para que puedan conectar contigo.’ En ese momento, sí, tengo un límite para ciertas cosas que haría, pero estaba muy abierto a muchas otras.”

