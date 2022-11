Vince McMahon, causa de burlas para Eva Marie

Aunque Vince McMahon anunció su retiro definitivo de WWE como Director General y Director de Contenido Creativo el pasado 22 de julio de 2022, solamente hasta ayer, 28 de noviembre de 2022, la ex Superestrella WWE, Eva Marie, reaccionó al mensaje.

Thank you Boss for taking a chance on a no name kid🙏🏽🙏🏽 Thank you for everything! #WWE https://t.co/kbGJVT85p4

— Eva Marie (@natalieevamarie) November 29, 2022