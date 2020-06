No, no es por vender humo. Ya hemos visto en el pasado cómo una pequeña broma, o una pequeña seña, o un inofensivo mensaje se ha convertido luego en realidad. El caso más reciente es el de The Revival, quienes debutaron el pasado miércoles en AEW. Ahora parece ser que The Viking Raiders piden pista en AEW. ¿Serán acaso los próximos en abandonar el barco llamado WWE?

► ¿The Vikings Raiders a AEW?

Todo ocurrió a través de Twitter, en donde Matt Hardy compartió un clip de la lucha en la que él y su hermano Jeff Hardy vencieron a los entonces War Machine, Hanson y Raymond Rowe, en un muy buen combate presentado en el marco de IWR OklaMania 2016, el 17 de junio de ese año.

— Este clip ha resurgido recientemente... hace u npar de años en Oklahoma, los BROKEN Hardy tenían una experiencia con The Viking Raiders. ¡Son un TREMENDO equipo y esa fue una tremenda lucha!

— Hasta que nos encontremos otra vez, mi amigo. Únete a la redada.

I anxiously await that meeting. — #BROKEN Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) May 31, 2020

"Estoy esperando ansiosamente ese reencuentro".

One day.. — #BROKEN Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) May 31, 2020

— Todavía estamos esperando nuestra revancha.

— Algún día.

Actualmente los invasores vikingos se encuentran jugando retos locos con The Street Profits, seguramente, los actuales Campeones de Parejas Raw. Juegos como un partido de baloncesto y un concurso de hachas, en lo que parece una lenta y algo graciosa construcción de una lucha titular. ¿Se verán afectados por decisión de Vince McMahon tras este intercambio de mensajes con Hardy?