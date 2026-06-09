El viernes pasado, Villano III Jr. y el Hijo del Villano III —junto a Bárbaro Cavernario— vencieron a los campeones y exigieron su turno. Sammy Guevara cerró el trato. La Dinastía Imperial llega con el viento a favor: Villano III Jr. ganó la Copa Jr. semanas atrás y es quien pudo poner a The Beast Mortos de espaldas planas. The Beast Mortos y Sammy Guevara no pueden defender los cinturones en Estados Unidos por los problemas de visa de Mortos, así que México se convierte en su trinchera. El título de ROH, en juego en la Arena México: una de las imágenes más singulares del año en la lucha libre.