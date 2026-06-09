Viernes Espectacular — 12 de junio de 2026
Arena México · 8:30 p.m. · YouTube / Fox Sports MX
Lucha estelar en relevos · Regresa la leyenda japonesa
Técnicos
Rudos
La noche grande de la semana tiene un ingrediente clave: Tiger Mask IV, el legendario representante de New Japan Pro-Wrestling, arranca este viernes su última gira en México. El mismo lo dejó claro en CMLL Informa: «Será la última gira de Tiger Mask en México. Espero que vengan a verme en esta última participación». Para quienes conocen su estilo limpio y aéreo frente a los gladiadores mexicanos, es una cita obligada. El veterano japonés comparte esquina con Komander —la estrella de AEW que viene de caer ante Soberano Jr. el viernes pasado y de reaparecer el lunes en Puebla— y con Neón, pilar del Sky Team. Al frente, una combinación ruda de primera: Black Tiger, la nueva versión mexicana del némesis de Tiger Mask; Último Guerrero, una de las columnas rudas más sólidas de la empresa; y Bárbaro Cavernario, que también formó parte del equipo ganador del viernes pasado. Tres contra tres con un toque histórico que la Arena México no dejará pasar.
Lucha semifinal · Campeonato Mundial de Parejas ROH
Campeones (AEW/ROH)
Retadores (CMLL)
El viernes pasado, Villano III Jr. y el Hijo del Villano III —junto a Bárbaro Cavernario— vencieron a los campeones y exigieron su turno. Sammy Guevara cerró el trato. La Dinastía Imperial llega con el viento a favor: Villano III Jr. ganó la Copa Jr. semanas atrás y es quien pudo poner a The Beast Mortos de espaldas planas. The Beast Mortos y Sammy Guevara no pueden defender los cinturones en Estados Unidos por los problemas de visa de Mortos, así que México se convierte en su trinchera. El título de ROH, en juego en la Arena México: una de las imágenes más singulares del año en la lucha libre.
Match relámpago — México vs Japón
La rivalidad México-Japón que recorre las carteleras del Consejo esta semana vuelve a colarse en el match relámpago. Titán, Campeón Mundial de Peso Welter CMLL, no necesita presentación en el formato de cronómetro: es de los técnicos más confiables del CMLL. Frente a él, Yutani, quien el martes en la Arena México disputó otro mano a mano en este mismo formato ante Máscara Dorada. El japonés lleva semanas acumulando actividad —y derrotas— en tierras mexicanas, pero su agresividad dentro del cuadrilátero no merma. Diez minutos que pueden ser suficientes para un gran combate.
lucha ESPECIAL de Amazonas
Técnicas
Rudas
Regresa Thunder Rosa, la ex Campeona Mundial AEW que siempre ha mantenido un vínculo especial con el CMLL y sus paisanos mexicanos. La fronteriza se une a Lluvia, que lleva semanas activa en el circuito, y a Jarochita. Del lado rudo, Keyra —que la semana pasada se llevó la victoria junto a Lady Frost y Dark Silueta— lidera una escuadra completada por la Campeona Mundial CMLL, Persephone, y por Olympia, una tercia poderosa y difícil de vencer.
Los Viajeros del Espacio vs. La Fuerza Poblana
Técnicos
Rudos
Dos grupos con identidad clara se cruzan en el segmento de mediana cartelera. Valiente Jr., Max Star y Futuro, Los Viajeros del Espacio, combinan acrobacias y ritmo vertiginoso. La Fuerza Poblana, integrada por Stigma, Arkalis y Rayo Metálico, responde con rudeza y el orgullo de su tierra. Uno de esos combates donde la rivalidad de grupos suele producir buen ritmo.
Preliminar en relevos a una caída
Técnicos
Rudos
La función abre con dos sucesores de una leyenda de la lucha libre mexicana. El Hijo del Pantera y Pantera Jr. se unen para enfrentar a Vegas Depredador y Raider. Una preliminar que seguramente agradará a los aficionados.
SuperLuchas · Viernes 12 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México