Vieira pide pelear con perdedora entre Pena y Harrison

Ketlen Vieira tiene sus ojos puestos en la próxima pelea por el título de peso gallo femenino de UFC. La contendiente de larga data quiere a la perdedora de Julianna Peña vs. Kayla Harrison, que se llevará a cabo el sábado en el evento co-principal del UFC 316 en Newark, Nueva Jersey.

Después de vencer a Macy Chiasson el sábado en UFC on ESPN 68, Vieira (15-4 MMA, 9-4 UFC) cree que esa es la pelea que tiene más sentido para ella para que pueda comenzar a posicionarse para una oportunidad por el título.

«Sabemos que tenemos la pelea por el título próximamente, y ni siquiera está en disputa: cuando Amanda (Nunes) regrese, peleará por el título. Así que, dado que va a pelear por el campeonato contra quien gane o pierda esa pelea, creo que me vendría bien. Así que, quien pierda entre Kayla y Julianna, esa es mi pelea «.

Aunque Vieira obtuvo una victoria por decisión dominante sobre Chiasson, la victoria estuvo acompañada de controversia. Vieira no pudo alcanzar el límite de peso gallo acordado y la pelea se trasladó a peso pluma. Afirmó que un problema médico le impidió alcanzar el peso.

«A veces tienes problemas que se te escapan de las manos, como me pasó a mí: tuve un problema médico. Desafortunadamente, algunos se conforman con eso, así que eso no le resta importancia a mi victoria. Mi oponente tampoco había dado el peso para la categoría cuando ocurrió el problema. Ella también aceptó la pelea, y creo que si aceptas una pelea es porque crees que vas a ganar, así que eso no le resta valor a mi victoria».