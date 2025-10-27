Videos misteriosos de WWE serían de WrestleMania 42

El día de ayer, WWE realizó la publicación de tres misteriosas viñetas, en donde una persona de pantalones negros, y zapatos de charol muy bien lustrados, caminaba por distintos lugares, lo cual generó especulaciones en torno a la identidad de esta persona, y Bodyslam reportó que se trataba de una viñeta promocionando el regreso de un luchador que había estado activo en los últimos años en WWE, pero desaparecido los últimos meses.

Muchos empezaron a especular con los nombres de Gunther, Santos Escobar, y otros con el regreso de Alberto del Río y Adam Copeland (Edge). Sin embargo, ha surgido una nueva información que dice que estas viñetas no representarán el regreso de ningún luchador a WWE.

► Las misteriosas viñetas de WWE serían para promocionar WWE WrestleMania 42

Y es que, ahora, WWE ha subido un cuarto corto a sus redes sociales, en donde se ve a otra persona, con pantalón vaquero y zapatos negros, caminando sobre la misma alfombra por la que caminó la persona del día de ayer.

Muchos fans, por la clase de pantalón, han dicho que se trata de Brock Lesnar el que aparece en dicho video. Pues bien, la reconocida cuenta de X, antes Twitter, denominada Wrestle Votes, ha reportado que estas promos son para promocionar WrestleMania 42. Este fue su reporte:

«Es una promoción de WrestleMania 42, y se espera que sea revelada por completo más tarde hoy».

WrestleMania 42 se realizará el sábado 18 de abril y domingo 19 de abril de 2026 desde el Allegiant Stadium en Las Vegas – Paradise, Nevada.