Hoy nos levantamos a la expectativa de ver fútbol y Undertaker: The Last Ride en WWE Network, el segundo episodio de la serie de cinco. Y vimos un gran trabajo en la producción de este docuserie, del cual resaltamos un emotivo momento en donde Vince McMahon llora cuando se le pregunta la importancia de Undertaker para él y para WWE. Es tanta la emoción que lo embarga, que pide que corten la entrevista.

► Vince McMahon llora

Vince McMahon not being able to answer the question about Undertaker and how important he's been... 😭#WWE #TheLastRide #Undertaker pic.twitter.com/j35pjIWc8D — ᴛᴡᴍ ᴡʀᴇsᴛʟɪɴɢ (@TWMWrestle) May 17, 2020

Undertaker: "No puedo pensar en nadie más influyente, aparte de mi padre, que Vince. Él sería siempre el primero en darte palmaditas en la espalda, pero también el primero en patearte el trasero cuando lo necesitaras. Amo a Vince hasta la muerte. Recibiría una bala por él. Literalmente, lo haría. Él es mi jefe, mi amigo, él ha sido como un padre, como un hermano.

"Lo ha sido todo para mí. He pasado por algunos problemas personales realmente desgarradores en mi vida y les dejé a ellos que se hicieran cargo de la persona que yo era. Dejé que esos problemas se volvieran tan monumentales que no me importaba nadie ni nada más. Él fue quien básicamente me sentó en una silla y me dijo: 'Mark, debes dejar de sentir pena por ti mismo'. No hay otra persona que pueda decirme eso a la cual no le hubiera noqueado y mandado a la mie***. Pero era Vince. Entonces sabía que era verdad.

"Yo sabía de dónde veía. Amor duro. Es lo que necesitaba. No porque él fuera mi jefe, sino porque era mi amigo y se preocupaba por mí. Es un hombre increíble y una persona importante en mi vida que me hizo un hombre mucho mejor".

Vince McMahon: "Undertaker es el luchador más leal con el que he tratado. Es el tipo de hombre que te gustaría estar en una madriguera de zorro".