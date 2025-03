Por vez primera, SmackDown se emitirá en vivo desde Barcelona, España, específicamente desde el Palau Olímpic de Badalona, y en el resto del planeta (excepto los Estados Unidos de América), se transmitió en vivo en un horario vespertino en América Latina, dada la diferencia horaria con el país ibérico. El plato fuerte era un mano a mano entre Randy Orton y Carmelo Hayes.

► Rey Fénix estaría rumbo a WWE y ya se anticipa su debut

Durante el programa, WWE acaba de lanzar un misterioso adelanto durante el reciente episodio de SmackDown, en donde se mostraba a un luchador enmascarado entrenando en el ring, rodeado de un filtro naranja e iluminación difusa. No se reveló su nombre ni se escuchó una voz que lo explicara, pero las imágenes por sí solas desataron las redes sociales, y mucho se especula de que podría tratarse de Rey Fénix, ex luchador de AEW y quien estaría en conversaciones con WWE para un eventual contrato.

Durante semanas, se ha informado que Fénix debutaría tras la finalización de la gira europea de la WWE el 31 de marzo de este año, y otros especulan de que podría hacer su debut en WrestleMania 41; sin embargo, no hay mayores detalles de esta situación, pero su debut luce inminente. En un dato no menor, si la viñeta muestra el posible debut de Fénix, podría no estar emparejado (en teoría) con su hermano Penta, dada la división de marcas (Penta está en RAW), aunque habrá que estar pendiente al desarrollo de esta historia en los futuros programas.