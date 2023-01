Justo después de la emisión de Dynamite de esta noche, All Elite Wrestling grabó el Rampage que veremos el viernes en televisión. No vamos a contaros todo lo que pasó pero sí un curioso momento que tuvo a Max Caster como protagonista. Avisando de que si no queréis descubrirlo mejor no sigáis leyendo y esperad a la cobertura que haremos mañana en Súper Luchas del programa. Sigamos con quienes sí quieran saber qué fue lo que ocurrió con el integrante de The Acclaimed, los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW.

► Curioso momento de Max Caster en AEW Rampage

Como vemos a continuación en dos videos grabados y publicados por un fan en redes sociales, Caster comenzó a rapear durante su entrada como hace habitualmente hasta que de repente se detuvo para sorpresa de todo el mundo. El luchador simplemente se equivocó con la letra del RAP y quiso comenzar de nuevo. No fue un momento raro ni tenso sino que tanto él mismo como Anthony Bowens, Billy Gunn y los fanáticos se lo tomaron de la mejor manera, como si fuera parte de la historia de los personajes y no una equivocación de la persona.

Worth doing again, that was great pic.twitter.com/38A1BydzWb — nutler (@imnotsickIer) January 12, 2023

Durante su diatriba musical, Max Caster atacó al gobernador de California, Gavin Newsom, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y al “dinero sangriento” durante la remodelación. El luchador siempre tiene interesantes palabras para todos aquellos a los que se dirige y realmente ha convertido estas entradas en momentos especiales dentro de AEW. Obviamente, ese error y comienzo de nuevo no se verá en el programa de Rampage, pero veremos qué sucede con los campeones entonces. Bowens espera haber terminado con Jeff Jarrett y Jay Lethal.

¿Qué os parece este momento de Max Caster en AEW Rampage?