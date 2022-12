Gunther tuvo un encontronazo con Braun Strowman en el último SmackDown del 2022 cuando el «Monstruo entre Monstruos» exigió una oportunidad por el Campeonato Intercontinental que tendrá el 6 de enero en el primer programa de la marca azul del 2023. Pero la situación no quedó ahí pues Imperium atacaron al gigante hasta que apareció Ricochet para salvarlo armado con una silla. Una silla que, sin quererlo, utilizó para golpear en la cabeza al «Ring General» cuando este ni siquiera se estaba protegiendo pues estaba saliendo del encordado.

► Así fue revisado Gunther

Justo en ese momento, el campeón fue revisado por réferis, Adam Pearce y más personal de la compañía. No se ha hecho ningún comunicado así como la WWE tampoco ha emitido imágenes oficiales posteriores al accidente. No obstante, un fan que estaba en la arena sí que compartió en redes sociales el video que vemos a continuación en el que echamos un vistazo a cómo Gunther fue revisado. El luchador tampoco se ha pronunciado. Entendemos que no fue demasiado grave por que de lo contrario tendríamos novedades en este sentido.

Estaremos atentos a todo lo que se vaya sabiendo en las próximas horas pero habiendo pasado ya unas cuantas desde que terminó el programa podemos estar tranquilos con que Gunther va a pasar un Fin de Año sin mayores problemas que el tener que verse las caras con Braun Strowman dentro de menos de una semana por el Campeonato Intercontinental. Y seguramente también deseando buscar venganza contra Ricochet pues más allá del accidente le dio una buena no solo a él sino a Imperium para despedir el año.