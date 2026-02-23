Video del brutal accidente de Vince McMahon

El legendario Hulk Hogan falleció el 24 de julio de 2025. Y ese mismo día, unas horas después, se reportó que la también legendaria figura de la lucha libre, Vince McMahon, había sufrido un accidente brutal, aunque sin consecuencias graves.

► Video del horrible accidente de Vince McMahon en julio de 2025

Mucho se especuló con que McMahon estaba manejando a alta velocidad debido a la noticia de la muerte de Hulk, pero ahora, se ha podido saber la verdad de lo ocurrido.

Y es que Israel Salas-Rodríguez, reportero de The Sun U.S., tuvo acceso exclusivo al video del momento en el que Vince McMahon cochó su lujoso vehículo Bentley ante un carro BMW, conduciendo a más de 160 kilómetros por hora.

Todo esto gracias a la cámara de una patrulla que estaba persiguiendo a McMahon antes del accidente, buscando que parara por ir tan rápido.

En el video, después del choque, se observa que el policía le habla acerca de esto a Vince y el exmandamás de WWE señaló que no se percató de que el policía quería que se detuviera.

En el video, McMahon, de 80 años de edad, parecía aturdido y confundido tras el accidente ocurrido en la Ruta 15 de Westport, Connecticut.

Algo curioso es que en el video de la bodycam del policía, cuando le pide los documentos a McMahon, este se insultó él mismo y dijo: “Maldita sea. Estúpido, maldito idiota».

Además, esto dijo McMahon:

“Estoy tratando de manejar. Dios sabe cuánto tiempo llevo sin conducir. No he manejado este carro desde hace bastante tiempo. Este carro es demasiado rápido para mí».

Luego, se muestra que Vince McMahon rechazó la atención médica y le preguntó al policía si alguien había salido lastimado, y la respuesta fue no; McMahon señaló: «¡Oh, mi*rd*! ¡Eso es un milagro!»

Finalmente, McMahon se disculpó con la mujer, identificada como Barbara Doran, quien luego realizó un extraño post en Facebook atacando a Vince McMahon, pero diciendo que estaba bien de salud.

No se sabe si la mujer buscó acciones legales como compensación económica por el accidente, pero McMahon fue acusado por el accidente. Un juez le dio la oportunidad de entrar en un programa en donde podía donar mil dólares a una organización benéfica y solo conducir si tenía la licencia y el seguro correspondientes en el futuro.

En julio de 2026 cumplirá el año obligatorio en el que debe cumplir estas condiciones y quedará este accidente en el pasado; tal vez por eso, y ya por su edad, se ha visto a McMahon en sus últimas apariciones públicas con un equipo de asistentes personales, escoltas y un conductor.