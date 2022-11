El gran ascenso rudo de Roman Reigns coincidió de algún modo con la caída en desgracia de Bray Wyatt, pues precisamente el inicio del reinado que hoy todavía protagoniza el samoano del Campeonato Universal fue tras arrebatarle dicha presea al entonces The Fiend en Payback 2020.

Desde entonces, Reigns se ha consagrado como la cara de WWE, en un caso poco habitual de rudo que ocupa tal posición, pasando por encima de todos los retos durante estos últimos dos años. Si bien la última implicación competitiva de «The Tribal Chief» se dio el sábado sin títulos de por medio, como estelar de Survivor Series WarGames.

Mientras, Wyatt, tras su despido y recontratación, demuestra que siempre fue querido por el Universo WWE, aunque corre el riesgo otra vez de perderse entre la complejidad de su propio personaje. Todavía no ha visto acción en dos meses de nueva etapa como Superestrella, sin que surjan reportes que prevean su debut entre las doce cuerdas.

► ¿Casual publicación de WWE?

48 horas atrás; véase, poco antes de Survivor Series WarGames, WWE decidió unir a Reigns y Wyatt en un mismo vídeo subido a su canal de YouTube.

Allá por el episodio de Raw del 11 de abril de 2016, Reigns y Wyatt hicieron dupla y derrotaron a Sheamus y Alberto del Río (entonces integrantes de The League of Nations), cerrando así el show para regocijo del respetable.

Y desde la subida de este vídeo, no cesa la rumorología entre la comunidad luchística de internet: WWE quiere preparar el terreno para un Reigns vs. Wyatt. Puede que responda a la candencia de ambos luchadores actualmente, aunque como expuse, Wyatt no tuvo combate en Survivor Series. De ahí que la publicación luzca un tanto extraña.

Por ahora, ninguna fuente habla de un próximo Reigns vs. Wyatt. El camino previsto de Wyatt está lleno de bruma, pero el de Reigns abarca ya hasta WrestleMania 39, donde se vería las caras con The Rock. Antes, hoy recogemos la información de que «The Tribal Chief» defenderá sus oros ante Kevin Owens y Sami Zayn.