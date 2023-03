La rivalidad entre Rey Mysterio y su hijo Dominik se ha convertido en una de las más emocionantes en esta ruta hacia WrestleMania 39, y este último ha mejorado notablemente en cuanto al manejo de su personaje, a tal punto que en el reciente Friday Night SmackDown llevó al límite a su padre y finalmente se terminó concretando el desafío para el magno evento del próximo fin de semana; sin embargo, esto no ocurrió sin que antes Rey le diera un buen golpe a su hijo por haber irrespetado a su familia.

WWE publicó la confrontación en su totalidad en sus cuentas de YouTube y TikTok y eso provocó una gran visualización para la empresa por parte de la audiencia de las redes sociales. Hasta el momento, el video tiene 2,3 millones de vistas en YouTube.

Brandon Thurston de Wrestlenomics publicó en su cuenta de Twitter que el video del ataque de Rey a su hijo Dominik superó por mucho a todos los demás videos que WWE ha publicado durante la última semana.

YouTube video of the Rey-Dominik angle from Friday's Smackdown has flown way ahead of anything else published on WWE's channel in the last 7 days. pic.twitter.com/DszYVIzTDv

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) March 27, 2023