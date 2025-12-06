Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudado en su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley, Kenny Omega y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW. Aunque el veterano ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, todavía se encuentra bajo contrato hasta finales de este año, aunque existen rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE.

► Chris Jericho recuerda a Y2J

Recientemente, Chris Jericho dijo en una entrevista que planeaba luchar en el 2026, aunque no precisó dónde.

«Nunca se sabe. Aún no he terminado. Todavía lo estoy resolviendo todo y ya veremos dónde termino. Estoy bastante seguro de que me verán en 2026 en un ring de lucha libre.»

Y no pasó una semana que el propio «Le Champion» ha acabado de echar más leña al fuego, y los fans están convencidos de que volverá a la WWE. El ex campeón Mundial AEW ha estado ausente de la programación durante meses, y ahora, su último movimiento en redes sociales solo aviva la especulación, ya que subió en su cuenta de TikTok un video de su icónico tema de entrada a la WWE, el que utilizaba en su primera etapa en la WWE, como Y2J.

Las respuestas no se hicieron esperar y los fanáticos comentaron el video diciendo cosas como: «Y2J en la WWE confirmado», o «Está sucediendo. Bienvenido de nuevo, GOAT». Otro fanático incluso sugiere que él podría ser el enmascarado que atacó a CM Punk en Survivor Series.

Por ahora, el veterano luchador de 55 años no ha tomado ninguna decisión pública sobre su futuro, pero existe el interés tanto de WWE como de AEW, de contar con sus servicios el próximo año, y el propio Tony Khan afirmó recientemente que le gustaría seguir contando con los servicios del veterano luchador.