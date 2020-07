En las últimas horas, la cadena televisiva FOX Sports ha liberado en su cuenta oficial de Twitter dedicada a WWE, una hilarante viñeta que se ha hecho viral en redes sociales, en donde se ve que Bray Wyatt va al psicólogo. Sí, va allí para tratar el desorden de personalidad múltiple.

► Bray Wyatt va al psicólogo, ¿le servirá?

"Ok, Fiend... estaba esperando a Bray pero esto está bien también. ¿Cómo te has sentido últimamente? Okay... Solamente quería hablarte hoy acerca del desorden de personalidad múltiple, ¿has oído hablar de esto? Bueno... no necesitas hablarme a mí. Tengo una idea. Traje algo especialmente para ti. ¿Cómo te sientes respecto a hablarle a Mr. Buck?"

La realidad es que esta promo hace parte de una serie de viñetas que se grabaron el año pasado y que se iban emitiendo de vez en cuando en WWE Backstage. Las viñetas fueron denominadas Luchando con tus sentimientos, y en ellas, Kevin Owens, Becky Lynch, Paige, Adam Cole, los Street Profits, entre otras figuras, iban al psicólogo.

Pero con la cancelación de WWE Backstage, pues FOX publicó esta pieza audiovisual nunca antes vista y que ha dado de qué hablar en el mundo de la lucha libre. La psicóloga es Rachel Bonnetta, actriz, periodista de FOX Sports y analista política, que no es muy querida en México por algunas personas porque llamó "orinal" al Estadio Azteca.

This gave me nightmares for weeks. https://t.co/RPgGJdFfmY — Rachel Bonnetta (@rachelbonnetta) July 16, 2020

"Esto me dio pesadillas por semanas".

Menos mal fue al psicólogo por sus múltiples personalidades y no por tener que lidiar con los cuatro hijos que tiene. Seguramente Wyatt tenga que volver al psicólogo tras su lucha de este domingo en una Lucha del Pantano Wyatt en contra del Campeón Universal WWE, Braun Strowman, en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020.