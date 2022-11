Video: Bobby Fish triunfa en su debut en el boxeo

Bobby Fish no ha perdido el tiempo desde que abandonara AEW en el mes de julio. Ha seguido desarrollando su carrera en la lucha libre trabajando en IMPACT! Wrestling –el 13 de octubre tuvo una oportunidad ante Josh Alexander por el Campeonato Mundial en televisión– así como en el circuito independiente, en compañías reconocidas como DEFY Wrestling o MCW Pro Wrestling. Aunque no hemos tenido ninguna novedad acerca de si planea unirse a una organización a tiempo completo o en cambio luchar aquí y allá como hasta ahora.

De la misma manera, el veterano guerrero que también pasó por WWE ha iniciado una carrera en el boxeo. Anoche tuvo un combate en las preliminares del evento Mayweather vs. Deji contra Boateng Prempeh. Y a pesar de no tener experiencia como púgil, al contrario que su oponente, «The Infamous» ganó por nocaut en el segundo asalto.

For those that don’t know Bobby Fish won his debut boxing match by KO in the 2nd round!

pic.twitter.com/QLpPEnk7iw

— Pro-Wrestling Clips (@PWClips) November 13, 2022