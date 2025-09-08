Video: Así firmó contrato AJ Lee para volver a WWE

En la más reciente edición de SmackDown, la querida, talentosa y polémica luchadora, AJ Lee, hizo su regreso oficial a WWE, apareciendo por primera vez en más de 10 años. El momento fue bastante emotivo para todos sus fans y los fans de CM Punk, esposa del gladiador.

Pues bien, quien se mostró también muy feliz con el regreso de AJ Lee a WWE fue nada más y nada menos que Triple H, el actual Director Creativo de WWE, quien compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

► AJ Lee firmó contrato con WWE y Triple H compartió el video

“Siempre puedes volver a casa… ¡Bienvenida de regreso, AJ Lee!»

“Tinta sobre el papel… la calma antes de la tormenta».