Por su papel como entrevistadora en WWE no suele llamar mucho la atención. Sí es verdad que aparece habitualmente en los shows semanales pero no es la protagonista, pues lo son sus entrevisados. Por lo tanto no existen muchos motivos para hablar de Kayla Braxton, al menos con respecto a su trabajo. No obstante, de cuando en cuando, sabe cómo aparecer en primera plana. Y no tantas veces por el imperio de Vince McMahon.

La verdad es que la mayoría de veces que se habla de ella es por cuestiones amorosas, por comentarios que hace ella misma acerca de cómo le va en este aspecto de su vida. Por lo que sabemos, no demasiado bien, de acuerdo a lo que ha estado diciendo últimamente.

► La vida amorosa de Kayla Braxton

Y ahora vuelve a hablar de ello. Esta vez no señalándose como posible culpable de que sus relaciones no funcionen, o de no encontrar una adecuada, ni tampoco para decir cómo conseguir una cita con ella. Esta vez revela sin más ni más cómo alguien puede conquistarla.

Esto comentó en una historia de Instagram:

"Encontrar a alguien a quien le gusten los documentales de asesinatos tanto como a ti porque no hay nada mejor que acurrucarte con tu amor viendo historias acerca de cómo a la gente le cortan la cabeza con cuchillos afilados".

Entonces, ya sabes, si te gustan los documentales de asesinatos puedes ser el tipo que busca la entrevistadora.

Ella mientras tanto va a seguir buscando a un hombre perfecto para ella al tiempo que continúa desarrollando su carrera, que ahora está en un momento no tan bueno, como le ocure al resto de trabajadores de WWE.