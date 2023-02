Victoria responde a los fans: ¿Fue borrada de WWE?

Aunque Tara volvió a WWE en el Royal Rumble 2021, la realidad es que años antes de ese suceso, e incluso ahora, años después, se ha venido reportando que Tara, también conocida como Victoria, tenía problemas con WWE. Ella ha dicho que no sabe bien qué pasó, pero que, una vez, Vince McMahon la sacó de un show en donde ella quería ir tras bambalinas para felicitar a las demás luchadoras.

Ella cree que McMahon no le permitió que estuviera tras bambalinas, a causa de que estaba enojado porque ella dejó WWE para irse a TNA años antes. Luego, Tara tuiteó lo ocurrido y se despachó contra McMahon y WWE, lo que sepultó más sus posibilidades de volver a WWE.

► Tara (Victoria) no sabe por qué WWE no la tiene en cuenta

Aunque duró un año fuera del ring, este mes, y a sus 51 años de edad, Tara volvió al ring en un show con Impact Wrestling. Y, recientemente, los fans querían verla en el 30 Aniversario de Raw, y en redes sociales se empezó a leer varios comentarios diciendo que WWE había borrado de su historia a Victoria. La luchadora tuvo que responder y estas fueron sus palabras en una reciente entrevista con Steve Fall de Wrestling News:

“No sé qué hice. Mucha gente me preguntó eso antes, hablé y, finalmente, volví en el Royal Rumble de 2021. Se suponía que estuviera también en el Royal Rumble del año pasado, pero ya estaba programada para el Crucero de Jericho. Me preguntaron si no podía salirme de ese compromiso y les dije que no, que ya me habían anunciado.

“Y que yo no me retracto de algo con lo que ya me comprometí. No creo que haya hecho nada malo al hacer eso, aunque, al parecer, sí hice algo malo. Si alguien sabe si hice algo mal, por favor, ¡háganmelo saber! Tal vez no quiero saberlo, realmente (risas)”.