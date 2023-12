Victoria, también conocida como Tara o Lisa Marie Varon, habla de la posibilidad de volver a la lucha libre profesional en Bodyslam.net. Ello después de haber vuelto a WWE durante el Royal Rumble 2021 así como a IMPACT para un combate en enero de este 2023.

► Victoria, dispuesta a volver

“Cuando la gente dice ‘¿Volverías y lucharías?’, que probablemente sea tu próxima pregunta, me encantaría ser una agente, una entrenadora. No tengo nada más que demostrar en la lucha libre. Prefiero ayudar al talento más joven, ¿sabes? Desarrollo de personajes o trabajar la psicología de una lucha, ese tipo de cosas, como lo que hace Molly Holly o lo que hace Gail Kim, ese tipo de cosas. No necesito estar frente a la cámara. Tenemos YouTube.com con el programa GAW TV, está bien, barra (/) GAW TV show. Ahí está nuestra diversión, estamos en pijamas, tomando vino y charlando, simplemente divirtiéndonos, teniendo a veces excelentes invitados. Solo nosotras».

«Honestamente, no sé por qué la gente se sorprende. Dicen ‘¡Oh, tienes que volver!’ y yo les digo ‘No, no, sabes, tengo 52 años. Estas chicas son increíbles. Tuve una gran carrera’. Me gustaría devolver más, estoy disfrutando de mis apariciones en convenciones de cómics y cosas así. Entonces, sí, ¿me perdí algo? ¿No? Así que cuando te digo, cuando hago estas entrevistas, no me doy cuenta de lo que he hecho. Honestamente, sí, y es extraño, generalmente me reconocen, no tengo maquillaje en Walmart, y estoy como ‘¡Dios mío! ¿Todavía te acuerdas de mí!?’. Todavía me sorprende, ¡es una locura!«.

Unos meses atrás, Deonna Purrazzo comentaba que Victoria debería ser inducida al Salón de la Fama de WWE e IMPACT:

«Al principio, me vinieron a la mente algunas personas. Creo que Tara sería una opción increíble. La vimos regresar a IMPACT y tener un par de combates, y adoro a Lisa. Creo que lo que ha logrado, y estuvo muy adelantada a su tiempo. No sé si recibe todo el crédito que merece por ello, así que me encantaría verla incluida en el Salón de la Fama. Creo que Mickie siempre será una contendiente. Aún está en su pausa en IMPACT en este momento. No sabemos qué está sucediendo. Pero si decidiera dar un paso atrás en cuanto a la competencia en el ring y hacer algo diferente, siento que definitivamente sería la próxima mujer en ser incluida, sin duda alguna».