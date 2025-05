Con la enorme mediaticidad que tiene WWE en la industria luchística, parece complicado evitar la tentación de contratar a algún talento que se hiciera célebre allí. Y en este sentido, TNA tiene que conformarse a menudo con los descartes del gigante estadounidense o con los talentos que se quedan fuera de la agenda de AEW.

Pero lo que muchos no esperaban era ver a Alicia Fox buscando el Campeonato Mundial Knockouts. Y es que anoche, durante iMPACT!, la ahora Victoria Crawford (su nombre real), fue nombrada nueva «directora de autoridad» en TNA, sustituyendo a Santino Marella. Robert Stone, habitual de WWE NXT y EVOLVE, hizo tal anuncio, seguido de otro más sorprendente: Crawford será la retadora de Masha Slamovich en Under Siege, siguiente PPV de la empresa.

Durante Rebellion, Crawford apareció como invitada, en un cameo, no obstante, que apuntaba a tener continuidad, pues intentó facilitar la victoria de Tessa Blanchard desde su asiento junto al ring. Y ahora, según pudo verse en un segmento ayer, Crawford, Blanchard y Stone parecen guardar alianza. Todo, cuando no se ha detallado si la ex Campeona de Divas ha firmado con TNA.

Esta lucha titular supondrá el debut competitivo de Crawford en TNA (a menos que vea acción antes) y la décima defensa para Slamovich, quien porta la presea desde Bound For Glory 2024, donde destronó a Jordynne Grace.

Junto al comentado Slamovich-Crawford, Under Siege se abre con otros dos choques: Joe Hendry y Elijah se medirán a Frankie Kazarian y Trick Williams; mientras Cody Deaner se ganará su renovación con TNA si vence a Eddie Edwards.

TNA Under Siege tendrá lugar el 23 de mayo desde el CAA Centre en Brampton (Ontario, Canadá). He aquí su menú provisional.

BREAKING: @mashaslamovich defends the TNA Knockouts World Championship against @VIX_CROW at #TNAUnderSiege, May 23 from the CAA Centre in Brampton, Ontario (GTA)!



