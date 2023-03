Víctor Altamirano quiere UFC México

Víctor Altamirano venció a Vinicius Salvador por decisión unánime el sábado para abrir la cartelera preliminar en UFC en ESPN 43 en el AT&T Center en San Antonio.

“Siempre espero una pelea. Por eso estamos aquí. Por eso los fanáticos están aquí, porque es una pelea. La gente probablemente no estaría tan emocionada o no se presentaría si supiera que alguien va a ganar fácilmente. La gente quiere ver la dificultad. La gente quiere ver una pelea. Mientras nosotros, los atletas, seamos capaces de lograr eso, creo que hemos logrado su objetivo”.

“Me siento muy bien. Me siento muy agradecido de estar aquí en mi estado natal de Texas y estoy muy feliz de pelear en San Antonio, especialmente por la gran multitud latina. Estoy muy agradecido por eso. Realmente siento el amor. Lo he estado sintiendo toda la semana y se siente genial estar aquí en mi segundo hogar”.

► Altamirano sobre lo que quiere a continuación

“Siempre quiero llamar al campeón, (Brandon Moreno). Ahí es donde estoy. Ese es mi objetivo. Si no llamo al campeón, entonces no sé lo que estoy haciendo. Ese es el objetivo principal. Ahí es donde quiero estar. Eso es lo que quiero hacer. Y tan pronto como me puedan dar esa pelea, la tomaré. Lucharé lo antes posible. Pero sé que están planeando un cartel, así que quiero estar en mi ciudad natal. Quiero hacer mi campamento (en México) con la altitud y simplemente estar allí con mi gente”.