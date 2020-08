Vickie Guerrero ama a Vince McMahon: "Es como un padre"

Aunque WWE dio la orden de que sus Superestrellas no podían volver a aparecer en el podcast Excuse Me!, de Vickie Guerrero, luego de que esta apareciera en las pantallas televisivas de AEW, incluso sin haber firmado contrato para ese entonces, la exesposa de Eddie Guerrero no tiene problema alguno ni guarda ningún rencor con la compañía que, según lo ha contado muchas veces, le salvó la vida porque le ayudó a pagar las deudas que Eddie tenía al momento de su muerte y le ayudó con la educación de sus hijas.

Y, claro, la decisión fue de Vince McMahon, quien se podría que "la persuadió" para que culminara el contrato que Eddie había firmado con WWE, y ya luego como lo hizo tan bien en su papel, pues renovó un par de veces más. Respecto al señor McMahon se refirió Guerrero en una reciente entrevista con Instinct Culture.

"Vince es como un papá. Amaba mucho a Eddie y era muy respetado en mi familia. Esa es la única persona con la que no quieres arruinar una promo en la que estés involucrada con él. Había que prepararse un montón cuando tocaba hacer una promo junto a él, pero él es un tipo fantástico".

Since 2006, @wwe & myself came to the agreement of @wwe owning the rights to Eddie’s image, name, and likeness! Vince was my saving grace from lawsuits with Eddie’s ex, debt, and other legalities to be settled! More details to come in my autobiography, out soon!