“WWE tuvo un gran papel para mí. Aprendí mucho siendo mánager. Al venir a AEW, desearía tener más oportunidades de estar en un rol de mánager. Estoy muy agradecida por Nyla (Rose) y Marina (Shafir). Nos lo pasamos genial, somos las Vicious Vixens. Es divertido trabajar con ellas. He presentado ideas, me encantaría manejar más. Esto es lo que hago, soy una mánager (…)«. Hablando recientemente con Pro Wrestling Illustrated, Vickie Guerrero expresaba su deseo de tener más trabajo en All Elite Wrestling.

► Vickie Guerrero pide por las mujeres de AEW

Pero la mánager no quiere más solo para ella misma sino también para el resto de mujeres de la compañía. En la misma entrevista apuntaba:

“Ojalá tuviéramos más tiempo de televisión. Ojalá tuviéramos más contenido que las mujeres pudieran mostrarse todas las noches, en diferentes capacidades. Pero creo que por ahora, ya sabes, tenemos el talento. Nuestro vestuario es fuerte, y es solo, ahora, lo que vamos a hacer creativamente, creo que todas están ansiosas y hambrientas de mostrar lo que tienen, y es un momento emocionante”.

AEW no da tanto tiempo en televisión a las luchadoras que a los luchadores de su elenco, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que el elenco es mucho menor. Pero no cabe duda de que algunas de las historias femeniles son tan o más grandes que las varoniles. No tenemos más que echar un vistazo a la rivalidad de Saraya con Britt Baker. O a mucho de lo que hace Jade Cargill, la Campeona TBS. Y veremos qué pasa con Jamie Hayter como Campeona Mundial AEW. Toni Storm hacía recientemente una petición similar a la de Vickie Guerrero.

¿Os está gustando el trabajo de las mujeres en AEW?