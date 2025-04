Vicente Luque vs Kevin Holland será en UFC 316

Otro gran éxito en el papel se ha sumado al regreso de UFC a Nueva Jersey en junio. Se ha anunciado una pelea de peso welter entre Vicente Luque y Kevin Holland para el UFC 316 en Newark, Nueva Jersey, el 7 de junio.

Luque, de 33 años, terminó el año pasado con una victoria por sumisión sobre Themba Gorimba en sólo 52 segundos, pero no siempre ha sido tan fácil como eso para «El Asesino Silencioso» en los últimos años. Luque ha perdido tres de sus últimas cinco peleas, incluida una inquietante derrota por nocaut ante Geoff Neal en 2022, que le provocó una hemorragia cerebral.

Afortunadamente, después de tomarse un año de descanso, Luque fue capaz de hacer un gran regreso, pero mientras que él recogió una victoria de confianza sobre Rafael dos Anjos en su próxima pelea, luego fue TKO’d por Joaquin Buckley en marzo del año pasado.

De este modo, Luque se aferra a un puesto en la clasificación de las 170 libras, en el número 14, mientras se prepara para su pelea contra Holland, de 32 años, que se impuso por decisión unánime a Gunnar Nelson el mes pasado.

Al igual que Luque, la forma general de Holland en los últimos tiempos ha sido mixta, ya que también ha ido 2-3 en sus últimas cinco apariciones en el octágono, incluyendo un TKO de Roman Dolidze el pasado mes de octubre y una sumisión de Reiner de Ridder a principios de este año.

Luque vs. Holland se une a la cartelera del UFC 316, que estará encabezada por una pelea de revancha por el título del peso gallo entre el actual campeón Merab Dvalishvili y Sean O’Malley, con una pelea del peso gallo femenino entre Julianna Pena y Kayla Harrison como co-evento principal.

Con esta nueva incorporación, la cartelera de UFC 316 ahora incluye:

Campeón Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley por el título de peso gallo

Campeona Julianna Peña vs. Kayla Harrison por el título de peso gallo femenino

Kevin Holland vs. Vicente Luque

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer

Azamat Murzakanov vs. Johnny Walker

Mario Bautista vs. Marlon Vera

Shamil Gaziev vs. Serghei Spivac

Bruno Silva vs. Joshua Van

Wang Cong vs. Ariane da Silva