Vicente Luque plantea sus próximos objetivos

Vicente Luque cree que ya ha superado la hemorragia cerebral que amenazó su carrera y está listo para demostrar que ha recuperado su plena forma contra Kevin Holland en el UFC 316.

Tras un paréntesis de más de un año en la competición que finalizó a mediados de este año, Luque (23-10-1 MMA, 16-6 UFC) ha ganado dos de las tres peleas que ha disputado desde su regreso. En su actuación más reciente, venció por estrangulamiento a Themba Gorimbo en 52 segundos en el UFC 310 de diciembre, lo que le prepara para el enfrentamiento del 7 de junio contra el favorito de los aficionados, Holland, en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey (ESPN+ pago por evento, ESPN, ESPN+).

Aunque ninguno de los dos hombres ocupa un puesto entre los 15 primeros en la clasificación del peso welter de la UFC, Luque conoce el valor que Holland lleva aparejado a su nombre, y ve este enfrentamiento como un peldaño clave para llegar a donde necesita estar.

«Es una de las peleas para volver a la cima», dijo Luque a MMA Junkie Radio.

«Eso es lo que estoy buscando. Quiero volver a estar entre los cinco primeros. Ese es el objetivo para este año, y creo que una pelea contra Holanda – no es fácil conseguir un oponente clasificado en este momento, y no quiero esperar. He estado esperando durante mucho tiempo y creo que Holland es ese tipo de nombre que ha estado en los rankings de peso medio y welter.

«Es un tipo al que todo el mundo respalda y apoya y creo que es una pelea que da mucho que hablar, y si gano, si salgo ahí fuera y consigo una buena victoria contra él, creo que eso me prepara para una gran pelea después y me hace subir en la clasificación. Ese es mi objetivo, volver a estar entre los cinco primeros y regresar a la lucha por el título».

Luque cree que el combate contra Holland sacará a relucir su lado más violento. Ya tiene la segundo mayor cantidad de finalizaciones en la historia del peso welter de la UFC, con 14, y puede empatar el récord de todos los tiempos de Matt Brown, con 15, si acaba con Holland dentro de la distancia.

Eso es algo por lo que Luque luchará con todas sus fuerzas, y cuando suceda, cree que volverá a la clasificación y empezará a ganar la tracción como aspirante al título que tuvo al principio de su carrera.

«No intenta estancarse, no intenta tener una pelea segura. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que saca lo mejor de mí. … Mi propio juego es que puedo noquearte, puedo someterte. Soy un peleador completo de MMA y, sobre todo, siempre busco el final. Es un estilo que encaja muy bien».

«Tenemos todos los ingredientes para hacer una pelea de la noche, una pelea del año. Salir ahí y hacer lo que hago y demostrar a la UFC y a todo el mundo que sigo teniendo hambre de ese título. Estoy subiendo. Sólo tengo 33 años. Siento que todavía estoy mejorando. Eso es lo que voy a demostrar esa noche».