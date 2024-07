Vic Joseph, la voz de WWE NXT: «Mi legado será…»

Cuando uno ve un programa o Premium Live Event de WWE NXT la voz que escucha (en inglés) es la de Vic Joseph. A su lado, el miembro del Salón de la Fama Booker T. Pero el comentarista líder de la marca amarilla es la voz de la misma, y ha recibido elogios de su propio compañero de narración, o del mandamás, Shawn Michaels. No es habitual que hablemos de él pero las últimas ocasiones fueron para conocer la vez que no saludó a Vince McMahon, por el despido de su esposa, McKenzie Mitchell, o por sus palabras sobre Michael Cole, voz del elenco principal.

► El legado de Vic Joseph

No hace mucho, el narrador tuvo una entrevista con Fightful y le preguntaron acerca de cómo quiere ser recordado por los fanáticos de la lucha libre profesional:

«Quiero ser recordado como alguien que era apasionado por la lucha libre, que amaba la WWE y que disfrutaba cada vez que salía al escenario, sin importar qué día fuera. El pasado fue mi 17º WrestleMania consecutivo. Fui a mi primer WrestleMania, el 23, como fan. Recuerdo haber ido al WrestleMania 30 y estar sentado en alguna sección. El WrestleMania 34 fue en Nueva Orleans, y fue la primera vez que comenté un combate en WrestleMania. Me di la vuelta y miré donde estaba sentado. Esos momentos, quiero que la gente los recuerde porque quizás no lo sepan. No doy esto por sentado.

«Este es mi sueño de toda la vida. He estado en la Serie Mundial. He estado en las finales de la NBA. He entrevistado a LeBron, Kobe y Johnny Manziel, y cubrí a los Browns, e hice todo eso para llegar aquí. No es algo que tome a la ligera. Obviamente, Stand & Deliver y WrestleMania son esos momentos. Estar aquí contigo también es un placer porque puedo hablar de lucha libre con alguien que ama la lucha libre.»

.@VicJosephWWE told us he wants to be remembered for his passion for pro wrestling. pic.twitter.com/B9FBChLZ8S — Fightful Wrestling (@Fightful) July 26, 2024

