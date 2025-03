Vic Joseph defiende a Booker T de las críticas

Recientemente, el talentoso y querido Booker T, recibió algunas críticas de ciertos fanáticos en redes sociales, especialmente X, antes Twitter. Allí, le han criticado por su estilo de comentar, en donde se ríe mucho, se divierte, es poco serio y cuando entra alguna luchadora despampanante, reacciona de manera graciosa, como lo haría en su tiempo Jerry Lawler.

Pues bien, en una reciente entrevista con el podcast Getting Over, su fórmula en la mesa de comentaristas, Vic Joseph, defendió el rol de Booker T en la mesa de comentaristas. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Vic Joseph defiende de las críticas a Booker T, ambos comentaristas de NXT

«Sí, fue un desafío porque venía de trabajar con Wade Barrett, Beth Phoenix, Jerry Lawler y Aiden English. Cody Rhodes dijo: ‘Vamos con Booker. Dejen que Booker sea Booker. Solo déjenlo ser él mismo’. Y yo no sabía cómo hacer eso porque estaba tan acostumbrado a Wade y Beth, donde teníamos una dinámica definida, completamente equilibrada. Luego, Lee Fitting y el equipo vinieron y dijeron: ‘Oye, intenta algo nuevo. Sé diferente’.

«Tomas todo eso, lo mezclas y, de repente, te encuentras con esta nueva fórmula preguntándote: ‘¿Qué voy a hacer?’ Así que las primeras semanas fui un poco tímido. Luego, Booker y yo tuvimos una conversación, y fue como: ‘¿Sabes qué, amigo? Salgamos ahí y simplemente seamos dos tipos comentando lucha libre’.

«Shawn y Triple H siempre decían: ‘Solo sean dos amigos en el sofá.’ Y ese fue el enfoque que tomamos. La gente no se da cuenta de que cuando están en casa viendo el show y piensan: ‘No me gusta esto’ o ‘¿Por qué harían eso?’—eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Solo somos dos amigos en un sofá viendo lucha libre, pero de una manera moldeada para WWE. Una vez que encontramos esa fórmula, por eso Booker dijo: ‘Voy a regresar por otro año más’.

«Es demasiado divertido. No puedes tener el estilo de Vic y Booker en Raw o SmackDown, pero SmackDown tampoco es lo mismo que escuchas en Raw. Cada marca tiene su propio estilo.

«También diré esto, y no es mentira—no estoy exagerando. De todo lo que he hecho—cubrir las Finales de la NBA, la Serie Mundial, trabajar con CBS y Sirius—Booker T es el mejor compañero de transmisión que he tenido. Lo juro por mi padre. No es solo algo que digo por compromiso. Booker T es el mejor compañero que he tenido porque me ayudó a descubrir quién soy en este trabajo.

«Trabajar con Booker me demostró que realmente podía hacer este trabajo. Me ayudó a pasar de un nivel al siguiente. Gracias a él, tengo toda la confianza del mundo. Hay gráficos, notas de producción y muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero si ves Raw, tenía que dividir todo eso—no podía manejarlo. Ahora sí puedo, y es gracias a Booker.

«Él me ha impulsado, me ha puesto a prueba y me ha hecho mejor, pero también me ha recordado que, al final del día, la lucha libre profesional se trata de divertirse. Una semana, está improvisando un rap con una canción de Sexyy Red, de pie, mientras yo solo intento narrar una lucha. ¿Cómo te adaptas a eso? Aprendes. Por eso, dejo que Book sea Book, y eso solo me ha hecho mejor».