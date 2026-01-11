«Mi madre llegó a Estados Unidos como una esposa por catálogo«, comienza la Superestrella WWE Joaquin Wilde revelando la historia de su mamá. El luchador ha querido compartirla, como él mismo explica, para que todo el mundo pueda conocerla después de que su familia lo convenciera. A continuación, repasamos la entrevista que hace con ella, Leonida Paris (él se llama realmente Michael Paris).
Su increíble historia de trata de personas (consentida) es algo que merece ser escuchado, pero esta entrevista no estaba pensada para hacerse pública. Originalmente la grabé para que sus nietos pudieran conocer su historia cuando fueran mayores. Pero amigos y familiares me han animado a compartirla, así que aquí estamos. Disfrutadla».
► El viaje de una madre que creó a un luchador
“Quería grabar esta conversación porque tu historia es increíble y porque mis hijos, cuando sean mayores, querrán saber quién fue su abuela. Igual que yo pude escuchar la voz de mi padre en unas cintas, quiero que ellos puedan escucharte a ti cuando ya no estés. Lloré escuchando las grabaciones de mi padre. Y pensé que tu historia también tenía que quedar guardada. No quiero que mis hijos crezcan sin saber de dónde vienen.”
“Lo que viviste parece sacado de una película: Filipinas, Singapur, venir sola a Estados Unidos para casarte con un hombre que no conocías… y aun así sacaste adelante a toda la familia.”
“Eres más valiente que cualquiera que yo conozca. Yo lucho en un ring, pero tú luchaste en la vida real. Si alguien hubiera venido del futuro a decirte todo lo que iba a pasar, ¿aun así lo habrías hecho? —y cuando respondes que sí, eso dice todo de tu carácter.”
Leonida “Lola” Paris
“Tenía el corazón roto. Estuve con un hombre siete años y quería casarse conmigo en secreto. Yo le dije que no. Usé la cabeza, no el corazón. Luego supe que tenía otra mujer en Alemania y que la había dejado embarazada. Sentí que había perdido siete años de mi vida.”
“Me fui porque no quería quedarme en el mismo sitio con ese dolor. Encontré un anuncio de trabajo y así llegué a Singapur, sola, sin conocer a nadie. Una mujer china que conocí en el aeropuerto me dejó entrar en su casa. Todos decían que tuve mucha suerte, porque normalmente no ayudan a desconocidos.”
“Dios me fue guiando todo el tiempo. Desde el taxista, hasta la gente que me ayudó. Yo sentía que alguien me estaba cuidando.”
“Una amiga mandó mis fotos sin que yo supiera realmente para qué. De repente empecé a recibir cartas de hombres de Estados Unidos, Texas, Florida, Londres… Yo no entendía bien que eso era para casarme. Solo escribía cartas.”
“Él me compró el billete para ir a América. No tenía miedo. Pensaba: si algo sale mal, tengo dinero para volver. Cuando lo vi en el aeropuerto, estaba sonriendo. Me sentí segura. Nos casamos al mes de llegar. Yo estaba feliz. No tenía miedo de estar embarazada, estaba contenta. Sabía que si él moría, tendría que criar sola a mis hijos, pero nunca pensé que me había equivocado. Solo pensaba en cuidarlo y en cuidaros a vosotros.”
“Si supiera todo lo que iba a pasar, lo volvería a hacer. Porque yo necesitaba salir de esa vida. Cuando me fui de Singapur, me sentía como un pájaro saliendo de una jaula.”