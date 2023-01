Vettori: Pereira vencerá nuevamente a Adesanya”

Marvin Vettori cree que el campeón de peso mediano de UFC, Alex Pereira , tiene el número de Israel Adesanya. Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) destronó a Adesanya para capturar el título de peso mediano en noviembre pasado en UFC 281 con un nocaut técnico en el quinto asalto. La victoria marcó la tercera vez que “Poatan” levantó la mano contra Adesanya, con las otras dos veces en kickboxing.

Con Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) ganando 3-1 en las tarjetas de puntuación de los jueces antes de ser eliminado por Pereira, una revancha inmediata podría ser lo próximo para el ex cinco veces campeón defensor. Pero si hacen retroceder las cosas, Vettori ve el mismo resultado.

“No, no, si vuelven a pelear con Izzy (Adesanya), volverá a vencer a Izzy. No sé. Siento que tenía la misión de vencerlo y ahora ni siquiera lo hace, quiero decir, por supuesto que le importa porque a todos les importa el dinero, pero sabe que es arriesgado pelear contra alguien que tiene muy buena lucha. Pero no me importa, me gusta. Si tengo la oportunidad de pelear con él, definitivamente quiero pelear con él”.

Vettori (18-5-1 MMA, 8-4-1 UFC) viene de una derrota por decisión unánime ante Robert Whittaker en UFC Fight Night 209 en París. Whittaker fue programado tentativamente para enfrentar a Paulo Costa en UFC 284, pero la pelea se canceló después de que Costa no llegara a un acuerdo con UFC.

Entonces, con Whittaker perdiendo ante su oponente, a Vettori no le importa verlo darle la próxima oportunidad a Pereira, y le gustan sus posibilidades de ganar.

“Está venciendo a mucha gente, me ganó a mí en la última pelea, y el tipo es sólido. Creo que él también merece una oportunidad por el título. No sé.”

“Creo que Whittaker puede hacerlo (vencer a Pereira) debido a la pelea un poco, y es un peleador inteligente”.

El ex retador al título Vettori se enfrentará al contendiente en ascenso Roman Dolidze el 18 de marzo en UFC 286 desde The O2 Arena en Londres.